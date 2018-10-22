Лавров прокомментировал планы США выйти из договора о РСМД

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник высказался о намерении Соединенных Штатов Америки выйти из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Лавров полагает, что не следует "гадать на кофейной гуще", поскольку это не очень продуктивно. Дипломат в рамках пресс-конференции с министром иностранных дел Мадагаскара Элуа Альфонсом Максимом Дуву предложил дождаться официальных разъяснений со стороны американских коллег.