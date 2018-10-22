Кудрин: правительство выполнит свои обещания по повышению пенсий

Глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин утром в понедельник, 22 октября, сделал важное заявление. По его словам, российское правительство непременно выполнит все обещания по повышению пенсий.

Кудрин подчеркнул, что по оценкам Счетной палаты, власти страны приложат все усилия для выполнения обозначенных ранее условий, передает РИА "Новости".

По мнению Алексея Кудрина, изменения в пенсионной системе страны являются одной из самых важных структурных реформ, проведение которой было неизбежно. Он, однако, полагает, что начинать ее следовало раньше, чтобы положительный результат граждане оценили быстрее.