Вот и прилетели!

Казалось бы, самый надёжный пилотируемый корабль Союз МС-10 потерпел катастрофу. Сначала поговорим о том, что в этом хорошего для нас – в этой катастрофе. А есть и такой аспект.

Мне, как выпускнику МАИ по специальности системы жизнеобеспечения и спасения космонавтов было очень приятно видеть, как могла бы сработать система аварийного спасения экипажа. Это такая трубка на носу корабля с соплами пороховых двигателей в основании этой трубки. Она спасает, когда терпит катастрофу первая ступень ракеты-носителя. Первый раз она была испытана штатно ещё в далёком 1966 году, то есть 42 года назад. Тогда был испытательный старт без экипажа. Но уже через семь лет, в 1973 году система аварийного спасения сохранила жизни нашим космонавтам Титову и Стрекалову. Авария произошла фактически на стартовом столе, но капсула с экипажем была благополучно отстрелена и спустилась в нескольких километрах на парашютах.

Но что произошло 11 октября 2018 года с Союзом МС-10? Система аварийного спасения в начале полёта не работала, поскольку первая ступень отработала штатно. Всё плохое случилось, когда работала уже вторая ступень и Союз летел где-то над Алтаем. Все произошло на высоте 100 километров. До МКС оставалось подняться ещё на 150 километров. И здесь двигатель второй ступени замолк. Дальше всё проходило в автоматическом режиме. Когда Союз вышел из штатного режима полёта, сначала был отстрелен обтекатель третьей ступени, затем отстрелена вторая ступень, затем агрегатный отсек, затем бытовой отсек. Далее начался автоматический спуск спускаемого аппарата по траектории спуска. На высоте 10 километров были задействованы парашюты – сначала вытяжной, затем основной.

К великому сожалению, новые начальники Роскосмоса планируют старты ракет с экипажем в районе 10-12 часов дня. И космонавтам - русскому и американцу - повезло, что их успели найти засветло. Пять лет назад, когда руководство отраслью ещё находилось в руках профессионалов, старты назначались на ноль часов – чтобы в случае аварии было больше времени на поиск экипажа. Сегодня это не учитывают комаровы-рогозины. Здоровый сон для этой публики – главное.

Возвращаясь к теме, хочу сказать, что такой надёжностью не обладали американские космические аппараты. Именно это привело к катастрофе двух экипажей американских многоразовых кораблей Шаттл.

Поэтому тем, кто сегодня будет прятать в кармане фигу и злорадствовать по поводу того, что американцы и вообще иностранные граждане больше не будут связываться с нашими ракетами-носителями радоваться рано! Скорее наоборот – наша космическая техника оказалась на сегодня единственной, которая может спасти экипаж в подобной критической ситуации. Хочу сказать, что система спасения сработала бы и в том случае, если бы топливные баки Союза взорвались ещё на стартовом столе.

И ещё одно соображение по этому поводу. Не самые сведущие в реальной космонавтике люди по всему миру совершенно уверены, что не сегодня-завтра людей в космос будут выводить на ракетах Илона Маска. Такова сила рекламы этого уважаемого человека. Но мало кто знает, что все понты Маска имеют одну цель – создать благоприятную почву для запуска на низкие орбиты примерно 4 тысячи спутников связи, которые обеспечат бесплатный интернет по всему миру.

Что касается пилотируемых полётов, самых сложных для реализации на сегодняшний день, то осуществлять их могут сегодня только Россия и немного Китай, который запускает своих тейквонавтов на полных аналогах Союза. Известно даже, что помощь в передаче китайцам технологий по производству и монтажу оборудования для мягкой посадки, оказывал президент Путин, будучи в свою бытность заместителем мэра Петербурга. Об этом говорит экс-главный конструктор РКК Энергия имени Сергея Королёва - Виталий Лопота на моём ютюб канале ЗАУГЛОМ. Поищите.

Так вот, Маск в ближайшие десять- пятнадцать лет даже думать не сможет о пилотируемой космонавтике. Дело в том, что ни один такой полёт не возможен без того, чтобы пуск такого корабля был застрахован. Так же как и морские суда, которые страхуют у Ллойда в Британии. Вот и получается, что спасение экипажа в только что случившейся катастрофе стало для страховых компаний подтверждением надёжности всей системы. Поскольку отказ двигателей – это частный случай, который случается везде и всегда.

А теперь о грустном. Почему могла случиться эта авария? Понятно, будет работать комиссия и через месяц-другой об этой аварии забудут, а начальники её замылят. И всё же!

Все работающие в космической отрасли инженеры и конструкторы уверены на 100 процентов – вся эта чертовщина с гибелью десятков ракет-носителей, дорогущих спутников, в том числе зарубежных, связана с одним – кадровой политикой премьера и президента в областях, где компетентность руководства является главным условием надёжности работы техники.

И что мы видим. Последним из руководителей Роскосмоса, кто хоть как-то имел отношение к космической технике, был генерал Остапенко. Но в 2015 году его отправили на покой, а место руководителя занял никому, кроме финансистов и торгашей, не известный Игорь Комаров. Говорят, был прислан от неких «органов» для расчистки «авгиевых конюшен». Расчищал так, что погрузил предприятия космической отрасли в финансовые скандалы, занялся укрупнением КБ и заводов, которые занимались совершенно разной тематикой. Когда от его работы в Роскосмосе стало всех тошнить, когда на космодроме Восточный не взлетел Союз и при этом присутствовал Путин, его всё же погнали. Как положено – на повышение. Сегодня он полпред в Приволжском федеральном округе.

Инженеры и конструкторы перекрестились и стали ждать от президента чуда – назначения на Роскосмос грамотного специалиста, а не очередного пустомелю.

Но чуда не произошло. Серого Комарова сменил журналист по образованию и видный национально ориентированный политик Рогозин. Первым делом он предупредил американцев, что они могут и не получить от нас ракетных двигателей, затем объявил, что не будет сотрудничать с американцами по МКС после 2024 года, затем, что полетит на Луну и на Марс без них. Апофеоз – фактическое обвинение американцев в сверлении дырки на МКС.

Если принять как аксиому, что существует Ноосфе́ра академика Вернадского — сфера взаимодействия общества и природы, то против всего этого подлого антироссийского бардака в аэрокосмической отрасли восстала сама природа! Сколько можно полоумным людям, я имею ввиду не их психиатрическое состояние, а отсутсвие специальных знаний, руководить критически важными направлениями науки и техники?

Нетрудно догадаться, что Сергей Павлович Королёв и Юрий Алексеевич Гагарин уже устали перевёртываться в гробах от стыда за убожество наших дней. И что характерно, и трагично – такие персоны, как Комаров и Рогозин не испытывают ни грамма стыда, соглашаясь возглавлять организации, в работе которых они почти ничего не понимают!

Последний пример – тупое упрямство Рогозина по созданию якобы сверхтяжёлой ракеты-носителя Ангара, с полезной нагрузкой 35 тонн. Эту задачу перед Роскосмосом поставил Путин Рогозину и Роскосмосу совсем недавно.

Но вот что интересно. Ещё 17 мая 1987 года или 31 год назад, советская Ракета-Носитель «Энергия» вывела в космос массогабаритный макет «Скиф-ДМ» весом свыше ста тонн. Это был макет боевого космического лазера. Задача, которую сегодня ставят перед космонавтикой в США и Китае, у нас была выполнена ещё 30 лет тому назад.

Казалось бы, вывод очевиден: главная целевая программа – восстановить РН «Энергия», естественно, с определенными доработками на уровне современных технологий. В этом случае США и Китай по срокам реализации и по отсутствию практического опыта конкурентами России не являются. Так и было решено Путиным ещё в 2013 году – о создании ракеты носителя сверхтяжёлого класса. Но за 5 лет не сделано ничего, кроме не связанных в единую систему эскизных набросков. Пять лет трезвонили об «Ангаре», убедили в ее важности Путина, но делать ей в космосе нечего!

Кроме аварий, которых до этого не было. Разворовано строительство космодрома «Восточный». Позорные сбои первых двух примитивных пусков с нового космодрома. Угроблена экономика центра Хруничева. Провалены решения президента России о создании ракеты-носителя сверхтяжёлого класса! У Рогозина одно на уме – Ангара! И главным противником возрождения сверхтяжёлой Энергии был как раз он! Увольнял тех, кто этому сопротивлялся.

США планируют вывести в космос 100 т в 2022 году, 130 т – в 2031 году. Как можно согласиться с Рогозиным и его бригадой о создании сомнительной по техническим характеристикам ракеты-носителя Ангара на 6 лет позже США, к 2028 году и с полезным грузом всего в 35 тонн? Тем более, что в России есть «живой» проект и ресурсы для создания Ракеты СверхТяжКласса с выводом в космос 100 т полезного груза не позже 2021 года, а 170 т – в 2026 году!

Читайте внимательно! На складах хранятся 15 принятых военной приемкой двигателей РД-0120 для сверхтяжёлой Энергии. То, чего нет пока ни у кого – только у нас! То есть трехлетняя программа эксплуатации сверхтяжёлой по двигателям уже закрыта! Пуск РН СТК в 2021 году – объективная реальность. Рогозин против! Что за персона такая? Бьёт себя в грудь, что он почти что русский националист, а по делам так хуже не придумаешь.

Но если гадишь в большом, так тебя боженька или НООСФЕРА Вернадского накажет и в малом. Уже техника не хочет работать с этими наглыми всезнайками, даже дыры загадочные кто то сверлит на МКС.

Но вернёмся к крушению Союза МС 10. Что ещё должно разбиться и улететь «за бугор», как говорят об аварийных запусках космических ракет.? Кто ещё должен добивать такие предприятия, как НПО Энергия, где делают Союзы? Когда им руководил Виталий Лопота, с 2007 по 2014 все запуски проходили без сучка без задоринки. И на Лопотоу в первое время никто даже посмотреть косо не мог. Как при Берии не смели смотреть косо на создателей атомной бомбы – всё по первому требованию! А почему? Его попросил возглавить Энергию сам Путин! И это было индульгенцией для спокойной творческой работы. Всё изменилось, когда Путин, как говорят, предложил ему возглавить Роскосмос, чтобы спасать всю отрасль, но Виталий Александрович отказался по причине чрезвычайного погружения и доведения до ума дел на производстве Союзов.

А предложение царя не терпит отказа. И Лопота остался без крыши – его быстро подставили под уголовное дело, и отправив под домашний арест, принялись пилить космические бюджеты по-старому.

Союз мог грохнуться по причине использования некачественного китайского чипа, или палёной компьютерной программы. Помните, как при Комарове перепутали вводные координаты пуска? Вместо координат Восточного – ввели координаты Байконура?

Одним словом – полный бардак и тупая, махровая некомпетентность руководства. И младших начальников они подбирают под себя. Потому что умные и грамотные просто уходят.

Когда уйдёт последний, русский космос умрёт навсегда. Рогозина назначат министром культуры. Уж там-то он всех научит, как родину любить!