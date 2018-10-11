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Владимир Жириновский: ПАСЕ полностью деградировала

11 октября 2018, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский: ПАСЕ полностью деградировала
фото: globallookpress.com

Как считает лидер ЛДПР, на смену Парламентской ассамблее Совета Европы должно прийти новое образование – Совещание спикеров парламентов Евразии. И благодаря успешной работе Леонида Слуцкого, председателя комитета Госдумы по международным делам, Россия может сыграть в нем важную роль.

– В ближайшие годы это совещание может перерасти в евразийскую ассамблею при ключевой роли в ней нашей страны. То есть в Совете Европы нас держат за последнего парня на деревне, а в новом варианте Парламентской ассамблеи мы можем стать уже первыми в городе, потому что сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы деградирует, – сказал Владимир Жириновский на сегодняшнем пленарном заседании Государственной Думы.

Последние события в ПАСЕ лишь высветили существующие уже более 20 лет проблемы с восприятием России. Сейчас российская делегация лишена там права голоса. А ведь парламентарии представляют не чиновников, не государственный аппарат, а непосредственно граждан страны – своих избирателей.

– Не сейчас русофобия вдруг, не сейчас нападки и критика нашей страны. Они отрепетировали это в Парламентской ассамблее Совета Европы с 1996 года. На наши деньги они кушают и нас поливают грязью. Мы боремся с боевиками на Кавказе – а они считают, что мы плохо делали. Потом мы признали независимость Абхазии и Осетии – опять русские виноваты. Последний раз мы защитили русских, Крым вернулся к нам – опять это плохо, – напомнил Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР отметил, что Россия платила в ПАСЕ по 30 миллионов евро каждый год. Сейчас часть платежа заморожена, но мы все равно в 2018 году даем 11 миллионов евро. Владимир Жириновский призвал депутатов Госдумы прекратить любые выплаты и поставить вопрос о выходе из этой организации.

– Они пытаются нас дискриминировать, и в этом плане Совет Европы выглядит очень слабо, потому что есть огромная Евразия. И та Парламентская Ассамблея, которая может возникнуть в масштабах этого огромного континента, она сыграет свою роль, – заявил Владимир Жириновский.

Особое место в создании нового евразийского парламентского сообщества принадлежит России. И огромную роль здесь играет председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

– Ключевая роль в успехе Совещания спикеров парламентов Евразии принадлежит Леониду Слуцкому. Его работа очень сложна, но он сумел собрать в одном месте столь представительные делегации. Он – лучший председатель международного комитета за все время работы российской Думы, – отметил лидер ЛДПР.

В сети смеются над нардепом Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ

В сети смеются над нардепом Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ

Совещание спикеров парламентов Евразии, которое завершилось на днях в Анталии, способно в ближайшем будущем стать Парламентской ассамблеей Евразии. Новый формат может сблизить страны Евразии, обеспечивая мир и стабильность на континенте.

У стран, которые приняли участие в совещании, много общих проблем, над которыми лучше работать совместно – независимость от доллара, охрана окружающей среды, борьба с терроризмом. Есть совместные интеграционные проекты – Евразийский экономический союз, ШОС, экономический пояс «Шелкового пути». А ПАСЕ необходимо встраиваться в новую реальность или отправиться в архив евразийской истории.

 

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