Пропал королевский дом!

Однополыми браками в Европе уже давно никого не удивишь. Но случившаяся на днях в Англии свадьба все же взволновала мирную Англию и на первый план, оттеснив Петрова и Боширова-Чепигу, вышла другая мужская парочка. И не мудрено. Ведь одним из «брачующихся» оказался член королевской фамилии и кузен самой Елизаветы Второй.

К королевской семье в Англии двоякое отношение. С одной стороны, их воспринимают как некий музейный экспонат, культурное наследие и то, что они живые вызывает некоторую иронию. С другой стороны, любые попытки посмеяться над Виндзорами британцы воспринимают в штыки. Это как с еврейскими анекдотами – некоторые особо чувствительные представители богоизбранного народа считают, что это антисемитизм, но при этом сами эти анекдоты любят.

При всем при этом пикантном отношении, святым это семейство ну никак не назовешь. И следовать вековым традициям там не слишком любят. Эдуард, пробыв королем несколько месяцев, отрекся от престола и женился на разведенке, опровергнув утверждение, что жениться по любви не может ни один, ни один король. Впрочем, женился он уже перестав быть королем. В наше время вообще все завертелось. Принц Чарльз гулял от своей Дианы направо и налево, она ему в «верности» не уступала, что не помешало ей стать всенародной любимицей. Принц Гарри тоже женился на актрисе-разведенке. Но по сравнению с тем, что отчебучил кузен Елизаветы Лорд Ивар Маунтбеттен, все это мелочи. Прожив полтора десятка лет в браке и настрогав трех дочек, лорд осознал, что жил неправильно и обручился со своим приятелем.

Учитывая, что он предварительно испросил разрешения у королевы, традиционно воспитанные подданные ее Величества, которые еще встречаются на острове, стали ее упрекать в потакании секс-меньшинствам. Но скорее всего старушка, уставшая от разгула семейки, просто плюнула на все – делайте, что хотите, только меня в койку не тащите. Возможно, следующей новостью из королевского дворца будет известие о свадьбе очередного герцога на своем коне или коте.

На днях смотрел по одному научно-популярному каналу сюжет и пингвинах-геях. Два таких красавца образовали семью и пытались высидеть камень. Не вышло. Тогда они улучили момент, когда соседская пингвиниха ушла на рыбалку а охранять гнездо остался ее муж, они сперли у него яйцо. Вернувшаяся пингвиниха провела следствие, надавала по голове и обоим нетрадиционным парням, и мужу-раздолбаю, отобрала яйцо обратно и высидела его самостоятельно. Кажется, королева-мать уже не в состоянии навести такой порядок в своей семейке.

Если уж в королевском дворце творятся такие непотребства, то чего удивляться остальному истеблишменту. Там безумная Тереза орет в камеру про «хайли-лайкли», тараща глаза и безуспешно пытаясь косить под «Железную Леди Тэтчер», на ее место метит Борис Джонсон с внешностью обкурившегося гашиша рыжего клоуна, а министра обороны собственные подчиненные зовут не иначе как «гаденыш Гэвин».

И с этим паноптикумом приходится иметь дело нашим дипломатам! Им надо выдавать молоко за вредность и отпускать на пенсию на десять лет раньше. Главное, чтобы они там не подцепили эту болезнь. Вдруг это заразно?