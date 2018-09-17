Российский эксперт высказался насчет отравления людей в ресторане Солсбери

В понедельник, 17 сентября, российский эксперт прокомментировал сообщения об отравлении людей в ресторане британского города Солсбери. Происшествие случилось накануне, заведение оперативно оцепили.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что во всех инцидентах, которые происходят в Солсбери априори обвиняют Россию. Не исключено, что так будет продолжаться и дальше, но, вероятно, с меньшей степенью интенсивности.

В беседе с RT Брутер подчеркнул, что западные СМИ видят заговоры и попытки отравления даже там, где для этого нт никаких оснований. По мнению специалиста, подобные реакции связаны с тем, что многие страны воспринимают Россию как "опасное государство".

Напомним, ранее британская полиция сообщила, что в настоящий момент нет ни единой причины считать, что при инциденте в ресторане в Солсбери применялось нервно-паралитическое вещество.