Эксперты прокомментировали заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю
12 сентября 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские военачальники пытаются оправдаться перед населением, объявив о переброске военнослужащих ВС к Азовскому морю. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в заявление командующего Сухопутными войсками Украины Сергея Попко об усилении группировки войск в Приазовье, который сказал, что эта мера должна помочь добиться полного контроля ситуации в Приазовье, гарантировать оборону побережья, а также поддержать деятельность корабельной группировки.
"Это бравада, кичливость, мальчишеские заявления. Каждый считает себя солидным и сильным, если скажет что-то в адрес России", - цитирует Шерина RT.
Депутат Госдумы отметил, что заявление Киева последовало после того, как украинская сторона нарушила международные договорённости, общероссийские и украинские соглашения и задержала в Азовье рыболовецкую шхуну, угрожала взровом Крымского моста, и после этого последовали ответные действия со стороны России. "Теперь, когда Россия начинает проводить тщательный досмотр всех украинских кораблей, которые проходят под мостом, у них начались серьёзные проблемы. Они не могут ничего сделать", — подчеркнул Шерин.
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