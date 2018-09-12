Спецкомиссия определила приоритетную версию об умышленном повреждении «Союза»

Специальная комиссия, расследующая причины разгерметизации космического корабля «Союз», определила приоритетную версию об умышленном повреждении транспортного пилотируемого корабля американскими астронавтами. Про дырку в МКС, или Кто испортил воздух?

О формировании спецкомиссии, которой поручено расследовать нештатную ситуацию, связанную с утечкой воздуха из корабля «Союз МС-09», который находился в составе МКС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Роскосмосе».

ЧП на МКС произошло в ночь на 30 августа, когда на пристыкованном к станции корабле «Союз МС-09» начало падать давление. В бортовом отсеке была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм.

В комиссии по расследованию нештатной ситуации полагают, что астронавты США могли специально просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы как можно быстрее вернуть на Землю своего заболевшего коллегу.

Эксперты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов и их действующие медицинские показания. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.