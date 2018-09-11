Совфед прокомментировал заявления США о Международном уголовном суде
11 сентября 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что санкции Соединённых Штатов против судей Гаагского трибунала являются санкциями против системы международного права.
Он подчеркнул, что Америка напрочь забыла международно-правовые механизмы и дипломатию. По словам Клишаса, у Соединённых Штатов существует только язык санкций, и это заставляет усомниться в правовом характере позиции и чистоте их намерений.
Парламентарий также добавил, что репутация США вряд ли пострадает, так как она «попросту отсутствует», передают РИА Новости.
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