Совфед прокомментировал заявления США о Международном уголовном суде

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что санкции Соединённых Штатов против судей Гаагского трибунала являются санкциями против системы международного права.

Он подчеркнул, что Америка напрочь забыла международно-правовые механизмы и дипломатию. По словам Клишаса, у Соединённых Штатов существует только язык санкций, и это заставляет усомниться в правовом характере позиции и чистоте их намерений.

Парламентарий также добавил, что репутация США вряд ли пострадает, так как она «попросту отсутствует», передают РИА Новости.