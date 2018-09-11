Российский эксперт оценил вероятность новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Российский эксперт утром во вторник, 11 сентября, высказался о возможности проведения второй встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Глава Американского института в Москве Эдуард Лозанский отметил, что вторая встреча может состояться потому, что первые переговоры политиков не принесли результатов, а все договоренности по денуклеаризации Корейского полуострова остаются исключительно на бумаге.