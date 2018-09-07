Делегация из США назвала референдум в Крыму законным

Представитель американской делегации общественных деятелей, которая находится сейчас в Республике Крым с визитом, заявила, что полуостров стал частью Российской Федерации на законных основаниях.

Сильвия Демарест, которая по образованию является юристом, подчеркнула, что референдум, проведенный в 2014 году, стал следствием законного волеизъявления народа. Как уточняет РИА "Новости", представитель американской делегации намерена рассказать своим согражданам о реальной обстановке в Крыму. Демарест подчеркнула, что вряд ли полуостров когда-либо снова станет украинским.

Отметим, что в Крыму с трехдневным визитом находится делегация из США, состоящая из трех человек.