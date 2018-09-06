Синдром Набиуллиной можно вылечить

Количество банков, которых ЦБ выкосил из финансовой системы, уже уверенно перевалило за три сотни. И будет расти ещё несколько лет – регулятор пообещал.

Но названная цифра, пожалуй, не самая устрашающая. Есть и другие. Ведь ЦБ, отзывая лицензии у банкиров, попутно уничтожает множество посторонних целей. В военной практике последние принято называть сопутствующим ущербом, но в том-то и дело, что всё это происходит в мирное время.

Итак, по некоторым оценкам, Банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной не только закрыл около 350 банков, но и разорил свыше сотни тысяч компаний, державших в них деньги. А где ликвидированные предприятия, там и люди, потерявшие работу, и их семьи, оставшиеся без средств к существованию. Вот такая «только статистика».

Но это не всё, что нужно знать о достижениях регулятора. Попутно он оставил без значительной части сбережений так называемых «превышенцев» - граждан, доверчиво разместивших в отечественных кредитных структурах депозиты крупнее пресловутой страховой выплаты от АСВ, 1,4 миллиона рублей. Всего потерпевших примерно четверть миллиона человек, а сумма нанесённого их ущерба оценивается в 440 миллиардов. Подобные потери лишь отпетый циник способен назвать «сопутствующими».

Кто-то копил на квартиру, кто-то откладывал на операцию, кто-то – внукам на учёбу. Скорее всего, были те, кто рассчитывал пожить в старости не только на пенсию, или что там правительство будет нам выдавать вместо неё, но и на сбережения. И вдруг – нищета.

В России дело с доходами населения обстоит далеко не блестяще – они падают без особой надежды восстановиться. И в столь опасной ситуации ЦБ откровенно залезает четверти миллиона наших сограждан в карман, вычищая его до вакуума. И если рост цен с тарифами или уменьшение зарплаты можно перетерпеть, то грабёж – нет. Вот люди и возмутились.

Союз вкладчиков России выступил с обращением к кандидатам, идущим на выборы 9 сентября. Объединение поставило перед политиками сразу несколько вопросов ребром, попросив адресатов высказать отношение к руководителям ЦБ и лично Набиуллиной, «разорившим «средний класс» и весь бизнес».

Но граждане не только спрашивают. Они ещё и предлагают, причём весьма интересную вещь – референдум по изменению конституционного статуса Банка России. В настоящий момент ЦБ по закону неподконтролен и неподотчётен власти – она не имеет инструментов воздействия на регулятора, зато имеет сомнительное удовольствие наблюдать за нанесением государству и её населению «сопутствующего ущерба».

Но скоро кошмар может закончиться. Если идея референдума на заданную тему будет поддержана, и он состоится, Россия определённо излечится от тяжкой болезни – «синдрома Набиуллиной».