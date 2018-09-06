//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Адвокат: Степаненко хочет помешать новому браку Петросяна
- Верка Сердючка решила вернуться на сцену
- Максим Галкин обратился к молодым артистам с советом
- Григорий Лепс коллекционирует иконы уже 20 лет
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Мнение 13+
Синдром Набиуллиной можно вылечить
Вкладчики наносят ответный удар
6 сентября 2018, 16:34 [«Аргументы Недели», Юрий ПРОНЬКО, Экономический обозреватель телеканала «Царьград» ]
Количество банков, которых ЦБ выкосил из финансовой системы, уже уверенно перевалило за три сотни. И будет расти ещё несколько лет – регулятор пообещал.
Но названная цифра, пожалуй, не самая устрашающая. Есть и другие. Ведь ЦБ, отзывая лицензии у банкиров, попутно уничтожает множество посторонних целей. В военной практике последние принято называть сопутствующим ущербом, но в том-то и дело, что всё это происходит в мирное время.
Итак, по некоторым оценкам, Банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной не только закрыл около 350 банков, но и разорил свыше сотни тысяч компаний, державших в них деньги. А где ликвидированные предприятия, там и люди, потерявшие работу, и их семьи, оставшиеся без средств к существованию. Вот такая «только статистика».
Но это не всё, что нужно знать о достижениях регулятора. Попутно он оставил без значительной части сбережений так называемых «превышенцев» - граждан, доверчиво разместивших в отечественных кредитных структурах депозиты крупнее пресловутой страховой выплаты от АСВ, 1,4 миллиона рублей. Всего потерпевших примерно четверть миллиона человек, а сумма нанесённого их ущерба оценивается в 440 миллиардов. Подобные потери лишь отпетый циник способен назвать «сопутствующими».
Кто-то копил на квартиру, кто-то откладывал на операцию, кто-то – внукам на учёбу. Скорее всего, были те, кто рассчитывал пожить в старости не только на пенсию, или что там правительство будет нам выдавать вместо неё, но и на сбережения. И вдруг – нищета.
В России дело с доходами населения обстоит далеко не блестяще – они падают без особой надежды восстановиться. И в столь опасной ситуации ЦБ откровенно залезает четверти миллиона наших сограждан в карман, вычищая его до вакуума. И если рост цен с тарифами или уменьшение зарплаты можно перетерпеть, то грабёж – нет. Вот люди и возмутились.
Союз вкладчиков России выступил с обращением к кандидатам, идущим на выборы 9 сентября. Объединение поставило перед политиками сразу несколько вопросов ребром, попросив адресатов высказать отношение к руководителям ЦБ и лично Набиуллиной, «разорившим «средний класс» и весь бизнес».
Но граждане не только спрашивают. Они ещё и предлагают, причём весьма интересную вещь – референдум по изменению конституционного статуса Банка России. В настоящий момент ЦБ по закону неподконтролен и неподотчётен власти – она не имеет инструментов воздействия на регулятора, зато имеет сомнительное удовольствие наблюдать за нанесением государству и её населению «сопутствующего ущерба».
Но скоро кошмар может закончиться. Если идея референдума на заданную тему будет поддержана, и он состоится, Россия определённо излечится от тяжкой болезни – «синдрома Набиуллиной».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
В России начали разработку двигателей для перспективных экранопланов
//Мнение
Депутат Госдумы рассказал о плане Москвы для сражающихся с Украиной ДНР и ЛНР
//Мнение
Синдром Набиуллиной можно вылечить
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Научно-практический центр детской психоневрологии отметил свой юбилей
//В мире
Ополченцы раскрыли на видео провокационную тактику воюющих в Донбассе частей ВСУ
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
Украинские военные сожгли бронебойно-зажигательным снарядом жилой дом (Фото)
//В мире
Украинский журналист обозначил условие военного нападения на российский Крым
//Новости Redtram
//Общество
Жители Крыма прячут свои авто от "химического" дождя, идущего из Армянска
//В мире
Итальянский градоначальник лично обезвредил вооруженного мигранта
//Общество
В МЧС предложили туристам-экстремалам платить за свое спасение
//В мире
//Туризм
//Культура
//В мире
Выложено видео уничтожения российскими Су-34 складов боевиков в сирийском Идлибе
//В мире
В МИД РФ указали нестыковки на фото подозреваемых в "деле Скрипалей"
//В мире
Верховная Рада назвала возможные сроки появления баз НАТО на Украине
//Общество
Дочь бывшего чиновника, а ныне депутата Госдумы купила поместье за 2 миллиарда