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Украина готова переписывать конституцию ради подачек Запада, заявили в Госдуме
4 сентября 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Чтобы получить очередную подачку от западных спонсоров, Киев готов переписать Основной закон Украины и окончательно лишить страну независимости, считает депутат Госдумы Сергей Железняк.
Накануне президент Украины Петр Порошенко предложил депутатам Верховной рады внести ряд изменений в конституцию страны. Порошенко предлагает, в частности, закрепить в основном законе страны курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, а вот норму, регламентирующую пребывание Черноморского флота РФ на расположенных в Крыму военных базах – напротив, исключить.
«Киев уже готов переписать основной закон страны и окончательно лишить Украину независимости. И все ради того, чтобы получить очередное обещание со стороны НАТО и заработать подачку со стороны западных спонсоров», - прокомментировал очередную инициативу украинских властей член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.
При этом, отметил российский парламентарий, все разговоры о вступлении Украины в НАТО ведутся с целью давления на Москву в надежде, что она изменит свой курс. Настоящей же целью Киева является сохранение напряженности на границе с Россией, что вполне отвечает интересам западных кураторов Украины, передает РИА Новости.
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