Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о желании Украины выйти из договора о дружбе с Россией.

Министр иностранных дел РФ думает, что "чем ближе к украинским выборам в марте 2019 года, тем больше намерений будут звучать в публичном пространстве". Порошенко: Россия уже начала "вмешиваться" в выборы на Украине через соцсети

Украинский президент Петр Порошенко на днях поручил МИД Украины подготовить пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Российской Федерацией.

Лавров отказался комментировать заявления Порошенко и призвал дождаться конкретных действий со стороны украинских властей.

"Намерений высказывается слишком много. Там были намерения и дипломатические отношения разорвать, были намерения прекратить транспортное сообщение с РФ. Давайте дождемся, когда какое-то дело будет сделано. Когда какое-то из этих намерений будет материализовываться", — цитирует Лаврова

РИА Новости.