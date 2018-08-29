Лавров высказался о желании Украины выйти из договора о дружбе с Россией
29 августа 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о желании Украины выйти из договора о дружбе с Россией.
Министр иностранных дел РФ думает, что "чем ближе к украинским выборам в марте 2019 года, тем больше намерений будут звучать в публичном пространстве".
Украинский президент Петр Порошенко на днях поручил МИД Украины подготовить пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Российской Федерацией.
Лавров отказался комментировать заявления Порошенко и призвал дождаться конкретных действий со стороны украинских властей.
"Намерений высказывается слишком много. Там были намерения и дипломатические отношения разорвать, были намерения прекратить транспортное сообщение с РФ. Давайте дождемся, когда какое-то дело будет сделано. Когда какое-то из этих намерений будет материализовываться", — цитирует Лаврова
РИА Новости.
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