Украинский президент Петр Порошенко хочет наладить отношения с Россией, однако не может этого сделать по причине своей зависимости от Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил отечественный политолог Сергей Марков.

По словам аналитика, Порошенко понимает, что в случае примирения с Москвой и урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе ему удалось бы продлить свое пребывание на посту главы государства. Украинский лидер не является членом «партии войны», предпринимать действия, направленные на нормализацию диалога с соседней страной, ему не дают американские спецслужбы, процитировал Маркова канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».

Ранее в среду сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какое будущее может ждать самопровозглашенные республики Донбасса после возвращения контроля Киева над этими территориями.