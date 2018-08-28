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Эксперт назвал последствия разрыва Украиной соглашения о дружбе с Россией
28 августа 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Российский эксперт прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, поручившего МИД Украины подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Российской Федерацией.
Олег Неменский полагает, что решение о непродлении соглашения в дружбе с Россией во многом связано с предвыборной ситуацией на Украине. По его мнению, выборы, скорее всего, будут отложены на май, а договор в случае его пролонгации вступит в новый десятилетний срок как раз в апреле, что может быть использовано в предвыборной борьбе, - передает RT.
Эксперт отметил, что в договоре о дружбе имеется несколько условий, облегчающих Украине торговые отношения с Россией и касающихся возможности граждан этой страны пребывать на территории РФ.
Порошенко 28 августа на встрече с дипломатами объявил о начале процесса разрыва соглашения о дружбе с Украины с Россией. Он поручил МИДу готовить документы.
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