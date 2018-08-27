Сенатор: новые санкции США не нанесут России ущерба

Российский сенатор Владимир Джабаров сделал в понедельник, 27 августа, важное заявление. По словам политика, новые санкции, введенные Соединенными Штатами Америки против РФ, не нанесут стране ущерба.

Джабаров подчеркнул, что Россия не будет уязвлена данными ограничениями ни в финансовой, ни в оборонной сферах, передает сегодня РИА "Новости".

Сенатор убежден, что российское правительство уже приступило к подготовке адекватного ответа на новые санкции США, поскольку закон позволяет сделать это. Владимир Джабаров призвал россиян реагировать на сложившуюся ситуацию совершенно спокойно.