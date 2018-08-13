Зачем Володину наши пенсии?

Я - активный пользователь социальных сетей. Во многом это помогает ориентироваться в картине мира, причем, именно в ее сиюминутном состоянии. Случается, что лента переполняется однотипными постами, которые с каждой минутой набирают температуру и в скором времени поднимаются до градуса полноценной истерики. В такие минуты у меня появляется большое желание провести акт френдоцида. Но вспомнив, что соцсеть не просто сборище пользователей разной степени адекватности, а еще и мощный инструмент изучения и распространения, останавливаю свой "перст карающий" в миллиметре от кнопки "Удалить".

Сегодня под шквал помоев попал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который неосмотрительно выступил на встрече с жителями Заводского района Саратова по поводу пенсионной реформы без бумажки. Местное информагентство ловко выдернуло из его слов одну фразу. И по новостным сайтам покатилась волна, которую мгновенно подхватили рядовые юзеры соцсетей, которых пивом не пои, дай только манишку на груди рвануть с криком "Ой-вэй, люди добрые, хулиганы пенсии лишают!"

Эти алармисты-заголовочники достали до самых печенок и селезенок. И либерального толка, и турбо-патриотического, и красно-клубничного. "Володин хочет отменить государственные пенсии! Хватай мешки, вокзал отходит!"

А ведь послушать, что сказано на видео - нет проблем. Запись лежит открыто. Но никому не хочется. Главное - испортить воздух погромче, дескать, вонь поднимает популярность.

Редкая птица смогла прочитать дальше заголовка и горячей фразы.

"У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным".

Вот этим размахивают, как флагом алармисты и кликуши. А вот, что сказано перед этим:

"Мы в Государственной думе приняли решение - и эта ратификация принята в первом чтении – о том, чтобы пенсия была не менее 40% заработной платы человека, который уходит на пенсию. Это ратификация МОТовской конвенции. Мы ее рассмотреть должны до конца года. Второе. Конечно, мы хотим изучить этот вопрос, понимая ответственность. Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будет все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается, вы вопрос поставите еще жестче"

То есть, следите за руками - спикер говорит, что пенсии надо ПОВЫШАТЬ, и реформа необходима, потому что если ничего не менять, то в скором времени вообще без пенсий останемся. Понимаете разницу между "если ничего не менять, то придет северный пушной зверек по имени песец" и "надо отменить госпенсии"? Думаю, видите. Думаю, коллеги с новостных сайтов, усердно катящие этот шар, слепленный из дерьма, тоже видят. Но им выгодно собрать лайки и клики, а для этого лучше всего кинуть кость кликушам-хайперам - и те сами все сделают.

Как в старой песне Трофима поется: "Но за этим бардаком и балаганом чья-то жесткая умелая рука..."

В каждой такой акции массовой истерики всегда есть люди, которые на каждом гевалте имеют свой гешефт.