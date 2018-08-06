Военный аналитик озвучил вероятный сценарий отторжения Мариуполя от Украины

Озвучен возможный сценарий отторжения расположенного в Донецкой области города Мариуполя от Украины. По этому вопросу высказался киевский военный аналитик Александр Коваленко, слова которого приведены в заметке, появившейся в блогосфере.

По мнению Коваленко, захват Мариуполя предполагает проведение десантной операции со стороны Азовского моря. Кроме того, противник должен использовать танковые подразделения, чтобы взломать многополосную оборону украинских войск в районе города, процитировал эксперта канал «Будем в курсе» в «Яндекс. Дзен».

В 2014 году Мариуполь непродолжительное время входил в состав Донецкой народной республики. На Украине регулярно заявляют, что армия самопровозглашенного государства планирует вернуть контроль над населенным пунктом, из которого была выбита киевскими силовиками в результате боев.