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Как спасти Россию?
26 июля 2018, 14:20 [«Аргументы Недели», Денис НОВИКОВ ]
Каждый по-настоящему сознательный человек не раз задавался вопросом, как изменить к лучшему ход событий в стране. Просто потому, что он не может воспринимать себя отдельно от своей Родины. Верно?
Как остановить бесчинство чиновников, как защитить своих детей, как создать хоть какую-ту опору в завтрашнем дне? Как обрести надежду на будущее?
У большинства «взрослых» все заканчивается кухонными разговорами или выбором из предложенных кандидатов. Более сознательные напишут заявления в службы и даже добьются… чего-то.
Ну, а в глобальном смысле? Ничего. Верно. И сразу руки опускаются от таких масштабов, так? А в малом, да чтобы каждый? Это не… подавай все и сразу. Да чтобы за тебя.
Если мы хотим что-то изменить, нужно измениться самим.
А значит есть только один вариант – изменение собственного сознания, мировоззрения, а значит и всего народа, от меньшего к большему, а не сверху вниз.
Выйти из системы отупления и начать действовать. Созидательно. Начни с расстояния одной руки от себя. И стань примером для других. В чем-то малом, а может и во всем многом.
Вот, сентенция – «Не нравится – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. Или заткнись.» Как вам? Сможете применить к себе?
Если в кране нет воды – виноват только ты.
Не отремонтировал, не предвосхитил, не защитил.
Начни наводить порядок на расстоянии своей руки.
Пример:
- Ты и твой внутренний мир
- Начнем с примитивного - «Мы то, что мы едим». Что мы в себя помещаем, то мы и есть.
Такие наркотики, как алкояд, табакояд (поговорим в отдельной статье, как и о многом тут) повреждают мозг, кроме прочего, и ограничивают сознание, способность понимать происходящее вокруг, подчиняют низменным ценностям. Твои привычки – твое окружение. Твой уровень, а зачастую и заработок, и счастье…
Эти же наркотики повреждают генетику, тем самым отнимая у наших потомков, в процентном соотношении употребленному, здоровье, ум, красоту, адекватность. Вы играете в «русскую» рулетку со своими будущими детьми, внуками, правнуками…
Отравленная кем-то в угоду золотому идолу еда, в составе которой даже не пытаемся разобраться, испорченная вода.
- Книги, культура, массмедиа, образование… Без нормального окружения, личных мотивов, под действием системы отупения и с поврежденным мозгом, сознанием, очень тяжело критически мыслить. А значит и что-то стоящее помещать в свою голову.
Перестаньте смотреть «официальный» телевизор. Исключение – новости, чтобы войну не пропустить.
- Твоя гражданская позиция
Все время надеемся на «дядю», а по сути на женщин. Кто в инстанциях, кто рулит в стране? Вместо того, чтобы самим добиваться справедливости, законности. В сети полно брошюр о том, как привести в чувства зарвавшиеся службы. Изменить свой дом, двор, район.
Многие ли из вас написали обращения в прокуратуру по поводу разбитых дорог во дворе? По поводу «наливайки» в своем доме? Все ждете, что старшая по дому, бедная бабуля, за вас все напишет? И не надейтесь, что это сразу сработает, все сделано наоборот. Это лишь один из камней в опору своей новой жизни. Практика.
Проще. Многие ли обменялись телефонами и познакомились с мужчинами в своем подъезде, чтобы вместе зимой почистить автостоянку от снега или проводить с улыбками и мотивацией алкашей из подъезда, с детской площадки?
Почитали, посмеялись. А теперь представили, что так начал поступать ты. Ваш подъезд. Дом.
Всего два забавных пункта. За которыми тонны информации, которые ты не хочешь знать или не способен. Пока. Но ты по-прежнему и без последствий недоволен своей участью и «рашкой». «Рашка» - это ты. А у меня Россия, которую я строю, пусть – как могу, но стараюсь.
Ты привлек соседа. Потом других. Написали сообща заявления в службы. Прикрыли «наливайку». Проверили и снизили плату по ЖКХ. Выбили увеличение автостоянки, за счет 2 метров пустого газона. Выселили неблагонадежных и чуждых своему дому соседей. Мужчины облагородили двор, играют вместе с детьми в войнушку, соревнуются на турнике. Потому что трезвые. Потому что мужчины. Устроили сами День Двора для всех семей. Пробили своего кандидата в ТОС.
Если так начнет думать и действовать вся страна? Многое изменится? Что таким людям будут рекламировать? Показывать по ТВ? Сколько им будут платить? Какие будут кандидаты и чиновники из таких людей? А если это твой город? Или район? А если ТЫ?
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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