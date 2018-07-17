Леонид Слуцкий назвал три главных итога встречи Путина и Трампа

Состоявшийся в Хельсинки российско-американский саммит вызвал самые противоречивые оценки со стороны политиков и представителей экспертного сообщества обеих стран. От чересчур бодрых — «вот она, долгожданная перезагрузка!» до резко негативных — «Трамп, встретившись с Путиным, совершил стратегическую ошибку».

Впрочем, и критики, и оптимисты согласны в одном: диалог между двумя крупнейшими ядерными державами потихоньку возобновляется. Об этом в своем Telegram-канале написал и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, можно выделить три основных итога встречи Владимира Путина и Дональда Трампа:

1. Несмотря на отсутствие совместного коммюнике и каких-то прорывных решений, саммит стал успехом как для Москвы, так и для Вашингтона. Самое важное — он положил конец неконтролируемой эскалации российско-американских отношений и заложил фундамент для целой серии переговоров по ключевым вопросам международной повестки: от контроля над вооружениями до регулирования мировых энергетических рынков.

О наличии у сторон политической воли к восстановлению нормального диалога свидетельствует договоренность о создании двух новых рабочих групп: экспертной группы по главным проблемам российско-американских отношений и группы высокого уровня по экономическому взаимодействию. Последняя теоретически может стать основой для появления в США бизнес-лобби, заинтересованного в сотрудничестве с Россией.

2. Встреча двух президентов создала предпосылки для серьезного укрепления политических позиций Трампа внутри США. Он получил козырь в борьбе против демократов: в ходе переговоров обсуждалось финансирование избирательной кампании Хиллари Клинтон людьми, не платившими налоги ни в России, ни в Соединенных Штатах.

Вооружившись этими данными и имея хорошо растущую экономику, Трамп в преддверии ноябрьских выборов сможет значительно ослабить позиции своих оппонентов и не дать им вернуть Конгресс под свой контроль.

3. Саммит продемонстрировал сближение российских и американских позиций по ситуации в Сирии. Трамп, в отличие от Обамы, не ставит целью свержение режима Асада. Его задача — свести к минимуму военное присутствие Ирана на территории САР и обеспечить безопасность Израиля. И ради этого США, судя по всему, готовы содействовать политическому урегулированию в Сирии с участием действующего президента.

Леонид Слуцкий предостерегает своих читателей от восторженных оценок, поскольку на быстрое улучшение российско-американских отношений рассчитывать в любом случае не стоит.

«Мы останемся конкурентами, а в каких-то вопросах и противниками. Но теперь эта конкуренция может стать управляемой, а в лице США мы получим хоть и сложного, но договороспособного контрагента», — делает вывод председатель международного комитета Госдумы.