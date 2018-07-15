США обвинили Россию в попытке посеять раздор среди американцев через интернет

Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен накануне сделала резонансное заявление. По ее словам, Россия пытается разобщить американских граждан при помощи социальных сетей.

Как утверждает Нильсен, разведслужбы Штатов не раз замечали весьма настойчивые попытки РФ посеять раздор среди жителей США, передает ABC 6. При этом подобные "выпады" не всегда нацелены на какие-либо определенные политические силы.

По словам политика, в настоящий момент у американских властей нет подтверждений того, что российское руководство планирует вмешиваться в промежуточные выборы в Соединенных Штатах в этом году в таких же масштабах, как два года назад.