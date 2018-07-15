США обвинили Россию в попытке посеять раздор среди американцев через интернет
15 июля 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен накануне сделала резонансное заявление. По ее словам, Россия пытается разобщить американских граждан при помощи социальных сетей.
Как утверждает Нильсен, разведслужбы Штатов не раз замечали весьма настойчивые попытки РФ посеять раздор среди жителей США, передает ABC 6. При этом подобные "выпады" не всегда нацелены на какие-либо определенные политические силы.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес