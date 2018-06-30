Российский военный эксперт прокомментировал заявление украинской стороны о создании в ближайшем будущем «мощнейшей» крылатой ракеты, которая станет «средством психологического давления» на Россию. На Украине заявили о создании "мощнейшей" крылатой ракеты

Украинский оборонно-промышленный комплекс деградирует, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Что касается сложных, высокоточных систем оружия, Украина их в принципе не способна создавать. Периодически проводятся имитации, какие-то там пуски, демонстрации. Но реально Украина сегодня ничего не может самостоятельно производить и тем более разрабатывать», - заявил Игорь Коротченко.

«Бронетранспортеры украинского производства – даже их качество вызывает большие вопросы, судя по тому, что Украина сорвала уже целый ряд контрактов на поставку своей бронетехники иностранным заказчикам. Растрескавшаяся броня украинских БТР – известный факт», - приводит слова эксперта РИА Новости.