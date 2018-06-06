Во вторник в Москве завершил работу первый международный форум «Развитие парламентаризма». В нем приняли участие эксперты и законодатели из 96 стран мира. Среди более чем пятисот гостей были спикеры национальных парламентов, а также всемирно известные политологи и журналисты.



О том, как проходило это без преувеличения знаковое событие, наш корреспондент побеседовал с председателем комитета Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким.



— Леонид Эдуардович, столь масштабная встреча парламентариев со всего мира проходит в Москве, пожалуй, впервые. Какие основные цели ставила перед собой Государственная Дума при организации форума?



— Я бы назвал эти цели весьма амбициозными. Главная из них — не только донести до участников форума позицию России по ключевым вопросам международной повестки, но и сформировать устойчивый круг друзей и партнеров нашей страны. В него войдут те, кто готов помогать нам в противостоянии новым вызовам и угрозам, поддерживать с нами конструктивный диалог и сохранять многополярное мироустройство в том виде, в каком оно сложилось по итогам Второй мировой войны.



У нас с зарубежными коллегами немало общих проблем, а некоторые из них носят поистине планетарный характер. Это и международный терроризм, и угрозы кибербезопасности. Кстати, о формировании некоего общего подхода, о выработке единого соглашения по борьбе с сетевыми атаками удалось договориться как раз на форуме.



— Мы знаем, что на форум прибыли делегации из почти ста зарубежных стран. Понятно, что процесс подготовки такого представительного мероприятия занял массу времени. С какими организационными трудностями столкнулся российский парламент?



—Самым трудным вопросом стала логистика. Собрать в одном месте и в одно время людей из разных стран с различными транспортными возможностями и часовыми поясами — задача тяжелейшая, но мои коллеги и сотрудники аппарата Госдумы справились с ней блестяще. И эти усилия принесли свои плоды: на форум приехали, например, представители латиноамериканских стран, которые раньше в Москве не бывали — просто по причине большого расстояния.



Очень важную двухстороннюю встречу председатель Госдумы Вячеслав Володин провел со спикером Национальной Ассамблеи Республики Эквадор Элизабет Кабесас Герреро. Товарооборот между нашими странами растет год от года, а молодежь из Эквадора заинтересована в получении высшего образования в России.



Кроме того, уже в этом году наши латиноамериканские партнеры планируют провести международную конференцию «Парламентарии против наркотиков» и рассчитывают на помощь Российской Федерации.



— Представители итальянской делегации заявили, что намерены добиваться отмены антироссийских санкций. Есть ли перспективы у подобных заявлений?



— Разумеется, есть. Наши коллеги из Италии уже не первый раз говорят о том, что санкции — это абсолютно тупиковый путь для европейских стран. Да, США заинтересованы в давлении на Россию, но почему от этого должна страдать Европа, у которой свои проблемы и свои интересы?



С такими заявлениями выступают не только итальянские парламентарии. Эту позицию разделяют и в других странах. Очень важным я считаю заявление, сделанное в рамках форума экс-председателем ПАСЕ Рене ван дер Линденом. Этого человека смело можно назвать одним из патриархов европейской политики. Господин ван дер Лиден считает, что необходимо как можно скорее восстановить полномочия России в Парламентской Ассамблее Совета Европы.



«Нам нужна стабильность и стабильное развитие и сильная Россия, потому что сильная Россия гораздо важнее для будущего всего континента, чем слабая Россия», — заявил ван дер Лиднен, и с ним сегодня солидарны многие.



— Среди гостей форума был и другой экс-председатель ПАСЕ — испанец Педро Аграмунт, который был вынужден уйти в отставку после скандала, спровоцированного его поездкой в Сирию совместно с российскими парламентариями.



Он провел целое расследование и выяснил, что в европейских органах власти действует целая сеть организаций, подконтрольных американскому миллиардеру Джорджу Соросу. С подачи этих организаций вспыхнул скандал вокруг самого Аграмунта, а их работа против России, как говорится, общеизвестный факт…



— Очень важно, что о вмешательстве наших «стратегических друзей» из-за океана (не только правительственных организаций, но и частных лиц) в дела иностранных государств и международных структур говорят европейцы. Педро Аграмунт — человек большого мужества, и я надеюсь, что его расследование станет началом серьезной работы по разоблачению этих — в больших кавычках! — «правозащитников».



— Международный парламентский форум в Москве станет ежегодным?



— Я убежден в этом. Такие масштабные встречи депутатов и экспертов должны стать стержневым событием внешнеполитической повестки парламентов многих стран. Было бы очень интересно перенести какие-то секции форума из столицы в регионы. Сегодня им есть что показать зарубежным гостям, а в заксобраниях многих областей работают специалисты, которые не уступят федеральным коллегам. Но это пока идея.