В распоряжении СМИ оказались «доказательства» причастности России к инциденту в Солсбери, представленные иностранным дипломатам в британском посольстве в Москве.

Свое мнение о документе высказал председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий:

«Презентация по делу Скрипаля не содержит ни одного доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Ни одного!

На этом фоне весьма странно выглядит позиция 14 стран, решивших проявить солидарность с Лондоном и выслать российских дипломатов. Это еще раз свидетельствует о беспрецедентном антироссийском сговоре. Не получилось с Украиной и Сирией, решили устроить эту грязную и полномасштабную провокацию для создания новой главы в сценарии по демонизации РФ. Уверен, что Россия ответит на это достойно и адекватно».

Информационное агентство «РИА Новости» подробно проанализировало документ и пришло к выводу, что все аргументы Великобритании – голословные обвинения.

В частности, доказательная база англичан состоит из шести частей: первая – название («Инцидент в Солсбери»), вторая – хронология событий, которая заканчивается высылкой российских дипломатов, третья – самое интересное, аргументы.

В этой части, которая называется «Новая фаза российской агрессии», идентифицируется отравляющее вещество, а далее высказывается предположение, что оно разрабатывалось только Россией. Четвертая часть – описание воздействия указанного вещества на человека. Пятая – длинный список обвинений против России, в котором и отравление Александра Литвиненко, и вторжение в Грузию, и сбитый «Боинг» и др.

Наконец, шестая, последняя, часть, где содержатся описания «взвешенного и пропорционального ответа Соединенного Королевства». Сюда входят: «разоблачение российской сети разведчиков», «противодействие криминалу и коррупции» и другие меры.