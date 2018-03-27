Кемеровская Хатынь

22 марта этого года мировая общественность вспоминала ужасную трагедию Белорусского села Хатынь. Ровно 75 лет назад фашистские изверги совместно с бандеровцами сожгли заживо 149 мирных жителей. На третий день после этой скорбной даты, то есть в воскресенье, 25 марта, все вздрогнули от гибели людей в мирном Кемерово. Как и в Хатыне заживо сгорело более 60 человек, пришедших отдохнуть в торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня».

Преступников, устроивших адский пожар в Хатыни, находили даже через десятки лет. Предавали их суду. На основании судебных решений многих из них расстреляли. А кто и как ответит за Кемеровскую Хатынь?

Конечно, мне могут сказать, что это разные вещи. Там это было военное преступление, а здесь чуть ли не несчастный случай. Но если это так, то почему ж этих случаев стало так много? Ведь не война на улицах наших городов. И какая разница для погибших и пострадавших от этого жуткого пожара, было ли это военное преступление, или преступное поведение чиновников и коммерсантов в погоне за деньгами. Ведь результат для погибших, пострадавших, их близких и родственников такой же.

Причина, по которой сгорали живые люди в 1943 году, понятна. А сейчас, в мирные дни, почему происходит то же самое?

Во-первых, думаю, от чудовищной безнаказанности, которая появилась в нашей стране с 1991 года. При том, во всех областях человеческой деятельности. Резко увеличилось умышленное отравление людей наркотиками и поддельными продуктами, в том числе, и палёной водкой. До сих пор Чубайс не предстал перед судом за устройство бандитской приватизации. И это все знают и не забывают. А вот о его вине в гибели 75 человек на Шушинской ГЭС и причинённый этой аварией ущерб, соизмеримый с ущербом от Чернобыльской аварии, уже стали забывать. Тем более, что тогдашний президент России Дмитрий Медведев сказал, что не надо слишком драматизировать ситуацию. Всё это забывают простые люди. А те, кто идёт по стопам Чубайса помнят его безнаказанность. И действительно, достаточно вспомнить безнаказанность Сердюкова, который со своими «гетерами» развалил армию, и распродал её имущество. Как только я услышал о пожаре в Кемерово, мне сразу вспомнился другой пожар, который произошёл в библиотеке института научной информации Российской академии наук. Сгорело множество уникальных документов, имеющих огромную ценность не только для нашей страны, но и для всего научного мира. И что? Её директор-академик Ю. Пивоваров не только не понёс никакого наказания (а уголовное дело всё же возбуждалось), но и считает себя совершенно невиновным. Однако, в другое время, которое тот же Пивоваров так критикует на всяких политических шоу, такого бы не случилось. Потому что вместо участия в этих шоу, он без устали повышал бы противопожарную безопасность этой уникальной библиотеки. Иначе, будь даже не директором, а просто завхозом, ответственным за имущество библиотеки, пошёл бы искупить свою вину перед мировой наукой с киркой в руках. Так же невиновными себя считают все чубайсы и сердюковы.

В советское время тоже были недостатки в деле контроля за строительством, технической, пожарной и санитарной безопасностью. Важнейшим недостатком я считал тот факт, что государство контролировало тоже государственные предприятия. Оно не могло высечь само себя. Поэтому контроль был не всегда эффективным. Были попытки радикально улучшить контроль. Для этого планировалось даже снимать с производства изделия несоответствующие ГОСТу. А наиболее качественным изделиям присуждали «Знак качества» и закрепляли соответствующим ГОСТом. Но и это не привело к ожидаемым результатам.

Поэтому я, как наверное многие, ожидал от перестройки значительного улучшения контроля со стороны государства во всех отраслях. Ведь теперь контролирующие органы будут способны применять очень крутые меры к нарушителям. При этом государственные интересы не будут затрагиваться. От этих мер должны страдать только частные предприятия, нарушающие правила. Но результат оказался совершенно противоположным. У «красных» директоров не было никакой заинтересованности нарушать правила. А у предпринимателей появилась прямая заинтересованность в этом. Для получения дополнительных прибылей они стали заменять необходимые материалы и продукты более дешевыми и опасными. Они даже получили возможность выпускать продукцию не в соответствии с действующими ранее ГОСТами, а по собственным ТУ. И всё пошло-поехало. Я знаю, как при вводе объектов строительства в эксплуатацию, все акты на проверку всяких систем подписываются оптом. А если кто-то вдруг заартачиться, на него обязательно найдётся управа. Я знаю одного начальника инспекции Госгортехнадзора, который ушёл с этой работы по собственному желанию. Причина была в том, что в его районе начинались крупные строительства. И он понял, что не сможет противостоять различным «наездам» на него со всех сторон. Потому что это будет проплачиваться большими деньгами.

Особенно активизировались предприниматели в области строительства. При том, в погоне за лёгким долларом, сюда ринулись и откровенные мошенники, ничего не желающие знать о каких-то там нормах и правилах строительства. Сейчас, наверное, все торгово-развлекательные центры, как Кемеровский, подвергнутся проверкам на предмет пожарной безопасности. Но я предлагаю проверить этот же центр ещё и на предмет соответствия его конструкций нормам сейсмической устойчивости. И окажется, я в этом почти уверен, что при его строительстве на базе бывшей фабрики, существующие ранее фундаменты не укреплялись и даже не пересчитывались. А нагрузка на них значительно увеличилась. И к каким последствиям может привести уже новая беда в виде землетрясения? Сколько бы погибло при том, что это здание не загорелось, а просто сложилось, как карточный домик? А ведь Кемерово находится в зоне, где могут случиться землетрясения в 6-7 баллов.

И таких халтурных и очень опасных зданий с времён начала перестройки настроено очень много. Поэтому знающие люди стараются покупать квартиры не в новостройках, а в домах, построенных в советское время. И все, кому положено контролировать качество строений прекрасно о том уведомлены. Я сам, по просьбе друзей, несколько раз, действуя не в качестве какого-нибудь инспектора, а простого покупателя квартиры, знакомился с документацией на дом. И даже из той документации, которую мне предоставлял дилер, я видел, что дом построен с грубыми нарушениями проектов и СНиПов. Поэтому он опасен для проживания. И что теперь с этим всем делать? Никакие обследования не помогут, поскольку в сегодняшних условиях вам напишут в актах то, что надо, а не то что есть.

Думаю, что почти каждый встречался с такими фактами. Приведу только один пример. И то только потому, что этот объект практически знают все в нашей стране. Речь идёт о киноконцертном зале «Фестивальный» в городе Сочи. Именно из этого летнего театра теперь часто идут телепередачи юмористических концертов. На мой взгляд, это не только красивое и оригинальное здание, но и прекрасное инженерное сооружение. Дело в том, что оно своей конструкцией закрепило оползневые склоны Турецкого оврага. Но нашлись предприимчивые дельцы, которые, наплевав на городскую и даже общегосударственную ценность театра, на угрозу крупномасштабного оползня, решили снести «Фестивальный». С одной только целью: "срубить побольше бабла". Для этого они собрались построить здесь, на самом берегу моря, 3 жилых высотки. И действовали они нагло и уверенно. Ведь и городские власти им содействовали во всём. Случайно, от одного депутата городского собрания, я узнал об этом и пришёл на заседание комиссии. Активисты сноса представили депутатам акт обследования конструкций крыши здания. Когда будете в этом зале, обратите внимание - это конструкция нашего замечательного инженера Шухова. Она теперь используется очень часто во всех странах. Многие могут вспомнить и его Шуховскую башню радиовещания в Москве. С инженерной точки зрения она намного интересней знаменитой Эйфелевой башни.

Согласно представленному акту, эта конструкция должна была вот-вот рухнуть на головы зрителей. Но по своей безграмотности, эти эксперты не обратили внимания на запись о том, что эта «ветхая» конструкция имеет десятикратный запас прочности. Я объяснил депутатам, что, если бы «Фестивальный» мог взлететь, как самолёт, то при таком запасе прочности на нём можно выполнить все фигуры высшего пилотажа. Но активисты сноса на этом не успокоились, и уже через неделю представили новое экспертное заключение. За подписями и печатями, с которыми трудно поспорить. Теперь уже о неудовлетворительном состоянии фундаментов и конструкции самого здания. Выводы экспертов однозначно говорили о необходимости снести здание. Но заключение на основании экспертиз, которые, конечно, никто не проводил, сделано было впопыхах. В расчёте на то, что никто и не будет читать материалов экспертизы. Ограничатся только чтением самого заключения.

Всё кончилось тем, что я предупредил депутатскую комиссию: если они примут решение о сносе «Фестивального», то это экспертное заключение я передам прокурору. И вопрос о сносе «Фестивального» был вообще снят с повестки дня городского собрания. Но это такой значимый объект, как «Фестивальный». А на что, в таком случае, могут рассчитывать обычные жилые дома и торговые центры? Какие экспертные обследования нам помогут выяснить их фактическую безопасность? Или в качестве экспертов надо приглашать китайских инженеров, или со своих брать подписку о том, что, в случае обнаружения в его заключениях явной халтуры, он согласен на расстрел. Иначе нам так и жить, опасаясь, что любое возгорание превратится в очередную Хатынь, а любое землетрясение в Помпея или Спитак.

Есть ещё одна беда, которая пришла к нам вместе с частным бизнесом. Она не столь заметная, но не менее опасная. Это честь мундира фирмы. Именно для того, чтобы не упала какая-либо тень на неё, отключаются аварийные сигнализации, блокируются датчики аварийного состояния и даже отсутствуют доклады диспетчеру от пилотов, терпящих бедствия самолётов.

Вот и получается, что безнаказанность и неспособность современного государства организовать контроль за деятельностью новой российской буржуазии привела к повсеместной угрозе нашей безопасности.

За Хатыньскую трагедию весь мир предал проклятию фашизм. А за трагедию в Кемерово и аналогичные угрозы по всей стране уместно проклятие рыночным отношениям, которые нам навязали либеральные перестройки.