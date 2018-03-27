Людоеды среди нас

То, что произошло в Кемерово – страшно. То, что происходит вокруг Кемерово – не менее страшно, хотя, разумеется, по-другому. Там люди погибли, а тут люди массово перестают быть людьми.

Лучше всего это видно, если заглянуть в соцсети. Вчера я совершенно осознанно туда не заглядывал. Боялся. Сегодня сдуру заглянул в Фейсбук. Впечатление такое, словно попал в драку кобелей во время собачьей свадьбы. Вой, визг, истерика, слюни, хрип, «это вам за путина, рабы», «отдайте толпе Тулеева», «мало трупов их тыща», «власти вам врут», «всем скорбеть, суки», «все на майдан, Тереза с нами», «а я говорил, будет еще хуже». Эксперты по чрезвычайным ситуациям с образованием «менеджер по туризму» вещают, вытаращив белки глаз, сбиваясь в стаи. ПОВОД!!! Насквозь лживые и лицемерные аватарки с сочувствием и тут же, прямо под ними «власть должна ответить», «единоросска поджарила детей» (да-да, именно, «поджарила»), «морги забиты трупы ставят вертикально».

Кровожадные твари, ловцы хайпа.

И это заразно. Увидел высказывания людей, которых я раньше уважал, но которые не смогли устоять перед этой волной и не сумели не присоединиться к кликушам. Тошно. Не знаю, что мне теперь с ними делать. Они не стали врагами, но я больше никогда не смогу на них смотреть прежними глазами, я буду помнить, что они могут быть и такими - огнеглазыми адреналиновыми наркоманами. Они, разумеется, никогда не признаются в этом и не согласятся, но это и не нужно. Я вижу то, что вижу. Им нужно спешить, им некогда ждать. Ни выводов следствия, ни обнародования списков. Они даже не могут ждать, когда рассеется дым. Нужно успеть сказать, крикнуть, выплюнуть обвинения, подогреть остывающую от скуки кровь в прохолестериненных жилах. Страшнее, страшнее, еще страшнее, недостаточно страшно, хочу еще.

Замечательный журналист Лев Новоженов метко сказал про таких – профессиональные мужики с трибун. Такие лучше всех знают, куда бежать нападающему, кому отдавать пас, как врачу ставить диагноз, по какому маршруту ехать таксисту, как правильно варить борщ. Они все знают, но ничего не делают. Поэтому их совесть чиста. И каждое событие, особенно страшное, помогает им поднять свою самооценку. «Я же предупреждал!» Эти люди ждут беды, как весны. Когда она случится, эти люди наконец-то смогут дать выход своей обличительной энергии и ткнуть пальцем туда, где виновник. И чем страшнее беда, тем им лучше. Трупоеды.

В этих людях нет ничего нового. Их много. Но одно дело знать о них, и совсем другое – увидеть такой знакомый и такой омерзительный возбужденный блеск в глазах тех, кого ты, как думал, знаешь. Оказывается, плохо ты их знал.

Скажите, люди, как это забыть? Как потом с вами общаться?

А может не отскакивать от ленты, как от своры обезумевших псов, а собрать силы в кулак, отбросить брезгливость в сторону, и хладнокровно пройтись по хронике, методично вышвыривая обезумевших из друзей, и построить чистый от мусора домик? Пусть в нем будут только те, кого ты хочешь видеть, от кого не будешь ожидать внезапного сумасшествия и приступов людоедства.

Вот только так от настоящего мира не отгородишься, и когда-нибудь, не встречая сопротивления, население дурдома само наведается в твой домик. А ты будешь расслаблен и не готов их встретить...