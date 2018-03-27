Британия: лев превращается в декоративную собачку

Нас пугают – а нам не страшно. Ну что такое высылка дипломатов из нескольких стран? Пусть они и дальше изолируются от огромной православной цивилизации – как раньше начали изолироваться от индийского, китайского, латиноамериканского и исламского мира, которым надоела «профессорская» роль Франции, Германии или Великобритании.

О последней – речь особая. В истерике вокруг дела Скрипаля, в метаниях и все новых версиях видится… неуверенность. Бывшая империя превратилась в самопародию. Тереза Мэй вроде как объявила о «незаконном использовании силы Россией против Соединенного Королевства», произошедшем «на фоне явной агрессии России в Европе и за ее пределами». Раньше после таких слов войны начинали. А тут дипломатов выслали – и пока все. Только угрозы в адрес олигархов. Но если англичане отнимут у них наворованное «непосильным трудом», наш народ только обрадуется.

Некогда великую страну становится жалко. Люди, разбирающиеся в собаках, как-то рассказали мне, что чи-хуа-хуа ощущает себя если не львом, то уж датским догом непременно. И ведет себя соответствующе – на всех нападает, всех готова порвать и подчинить. Но предел выхода амбиций – мокрое пятно на паркете.

Нынешнее поколение британцев теряет уже не империю – себя. Главный инспектор Управления по контролю за стандартами образования Аманда Спилман объявила о наступлении на слишком консервативные религиозные ценности даже в частных школах – одними из первых, наряду с мусульманскими, могут пострадать католические. Последователи ислама, конечно, возмущаются – а вот голос тех, кто идентифицирует себя с христианством, слышен меньше. Это и неудивительно, ведь либеральная дрессировка британских христиан (или постхристиан) длится десятилетиями, если не веками. И вот англикане уже обсуждают введение специальных служб для трансгендеров. Открытые гомосексуалисты в их клире – это теперь почти «традиция».

Глава англикан мира, королева Елизавета II, по слухам, нередко говорит о близости мировой войны. Возможно, такие слова звучали и во время сильно засекреченной встречи с Патриархом Кириллом в 2016 году. Не случайно публичных выступлений королевы мы почти не слышим – возможные слова о массовой гибели уверенности британцам не добавят.

На этом фоне России надо преодолеть психологическую зависимость от уважения ко грозному когда-то неприятелю. Испытывать такое уважение надо – но только к прошлому Великобритании. И учиться на его примере – учиться воле, безразличию ко внешней критике, настойчивости в продвижении своих интересов, ясному пониманию своей миссии. А вот на нынешнем британском примере стоит понять, насколько опасно предавать свой идентитет, терять свою душу, растворяться в мутных потоках «глобальной этики».

От имени Лондона на мировой арене сегодня играют глобальные элиты. Не сама Великобритания, не ее народ. Он этим элитам вряд ли нужен – слишком дорого кормить одну из самых статусных частей золотого миллиарда. Гораздо проще пожертвовать коренным населением Соединенного Королевства и заселить его непритязательными мигрантами, попутно оторвав Шотландию. О перспективах такого бесславного конца британским политикам стоит крепко задуматься.

А с делом Скрипаля надо разбираться при помощи действительно независимых экспертов – химиков и криминалистов из незаинтересованных стран. Если же хоть отчасти обоснован неожиданно опровергнутый Песковым слух о намерении бывшего агента вернуться в Россию – все вообще становится ясно. Даже если «письма Путину» не было, информация о намерении двойного агента возвратиться дошла до Москвы быстро. Как и до Лондона. И если Скрипаль хотел-таки вернуться уже с британскими секретами, пусть и небольшими, и если он свое намерение хоть как-то обозначил, - ответ на вопрос, кому нужно было его устранить, становится совсем уж однозначен. Он – в римской крылатой фразе «qui prodest».