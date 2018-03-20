«Слуцкий-гейт» и дело Скрипаля: верую, ибо абсурдно?

Накануне выборов президента России были развернуты две кампании, различные по адресатам, но схожие по инструментарию и количеству истины — обе на 100 процентов вранье.

Разумеется, я говорю о так называемом «деле Скрипаля» и «секс-скандале» в Госдуме. Казалось бы, это совершенно разные процессы: первый приобрел самую широкую международную огласку, а второй остался сугубо внутренним, даже кулуарным делом. Но это — просто потому, что задачи, которые ставили перед собой организаторы «Слуцкий-гейта», выполнены не были…



В обоих случаях мы имеем дело с классической западной технологией информационных «вбросов», когда доказательства отсутствуют напрочь, логика хромает на обе ноги, зато есть накал страстей, требования всех наказать и многочисленные комментарии «экспертов», которые должны убедить аудиторию в том, что все происходящее — чистая правда.



Начнем с дела Сергея Скрипаля, которого 4 марта якобы пытались ликвидировать российские спецслужбы. Сразу же возникает вопрос: а зачем им это? Устраняют обычно тех, кто представляет либо интерес для противника, либо опасность для страны, на которую эти спецслужбы работают. Ни то, ни другое к Скрипалю уже давно не относится — какой спрос с отставного перебежчика?



Но даже если предположить, что какую-то опасность он все же представлял, кто будет устраивать ликвидацию накануне президентских выборов в России, заранее зная, что все шишки посыплются лично на Владимира Путина? Только полные идиоты или законченные мазохисты! Таких людей на службу в ФСБ/СВР/ГРУ не берут, но британское правительство и примкнувшие к нему представители ЕС об этом, конечно, не знают.



Кстати, любопытно, что для «ликвидации» Скрипаля и его дочери было применено боевое отравляющее вещество «Новичок». Химики говорят, что теоретически его можно было изготовить в любой стране мира, но кто будет слушать химиков? Зато любители кино знают, что российские спецслужбы им пользуются! Вспомните хотя бы английский сериал «Ответный удар»: там, кстати, описана ситуация, до нюансов похожая на инцидент в Солсбери.



Для организации информационной волны всего перечисленного вполне достаточно: есть жертва — бывший сотрудник российских спецслужб, есть ядовитое вещество, которое в сознании западного общества с этими спецслужбами прочно ассоциируется, а то, что нет мотива и вся ситуация выглядит откровенным «самострелом», совершенно неважно — авторитетные люди скажут, что всё было именно так, пусть потом русские оправдываются.



Ровно по тем же шаблонам скроена и схема думского «секс-скандала». Три журналистки — сотрудницы западных или либеральных СМИ, кстати, хорошо знакомые друг с другом — заявляют, что председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий много лет назад (!!!) к ним приставал, «грязно домогался».



Доказательств харассмента ни одна предоставить не смогла: даже если завтра, когда состоится заседание думской комиссии по этике, корреспондент ВВС Фарида Рустамова принесет ту самую пресловутую запись, где гарантия, что она подлинная? Депутаты — не эксперты-криминалисты, так что факт монтажа установить не смогут.



Кстати, мало кто обратил внимание на одну вроде бы незначительную деталь. В большинстве публикаций на тему харассмента фигурируют слова «46-летний депутат Госдумы». Депутату Слуцкому — 50 (родился 4 января 1968 года), а 46 — его тезке, футбольному тренеру (родился 4 мая 1971 года). Видимо, организаторы кампании настолько торопились с запуском процесса, что просто перепутали двух людей. То, что эта ошибка кочует из издания в издание, как бы намекает нам на существование некоего единого центра, в котором пишутся методички для журналистов.



И опять же — вполне возможно, что Слуцкий очень любвеобильный человек, но уж точно не идиот и приставать к журналисткам «вражеских» СМИ не стал бы даже в случае острого сексуального возбуждения. Политики с большим стажем привыкли просчитывать последствия своих шагов, а Слуцкий стал депутатом без малого 20 лет назад.



Многочисленных либеральных комментаторов — так же, как и британское правительство в ситуации со Скрипалем! — логика не интересовала. Им важно было нагнать «чернухи» перед приездом многочисленных международных наблюдателей, взаимодействие с которыми курировал Слуцкий.



Сейчас, после выборов президента, уже понятно, что они просчитались: многие из тех, кто приехал в Россию 18 марта, знакомы со Слуцким лично, так что в депутатский харассмент не поверили. Да и по сравнению с делом Скрипаля ситуация слабенькая: «жертвы» живы и здоровы, а зловещие российские спецслужбы к инциденту не причастны. Так что итог кампании оказался нулевым: многие сотни европейских СМИ процитировали слова наблюдателей о том, что выборы российского президента прошли без нарушений. И в этом — немалая заслуга Леонида Слуцкого.



С делом Скрипаля, конечно, всё сложнее. Но принцип, заложенный когда-то одним римским богословом — «верую, ибо абсурдно» — пытались применить в обоих историях. Для Европы он вполне годится, а вот в России пока не прижился. К счастью.