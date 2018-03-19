Татьяна Полякова: готово ли российское общество к женщине-лидеру?

В глобальном масштабе слишком мало времени прошло с тех пор, как женщина вышла на арену общественной жизни. Произошло это лишь в 20 веке, а до этого историю писали исключительно мужчины. Потому что история вершится в публичной сфере, а женская дорога веками пролегала от кухни до порога.

Такое положение вещей было закреплено и законом, и традицией. Единственная сфера, где у женщины были определенные права – это брак. Но и тут права женщины по большому счету обусловливались интересами мужчины: ему для передачи власти и состояния требовались легитимные наследники, а таковым признавалось лишь потомство, рожденное в браке, то есть от законной жены. Не отсюда ли проистекает нынешняя всеобщая убежденность в том, что женщине так важны узы брака?

В Средневековье появились яркие звездочки, сломавшие представления о женщине, как о существе второго сорта. Например, блестящую королеву Франции, а потом Англии Элеонору Аквитанскую, родившую нескольких королей, в том числе и Ричарда Львиное сердце. Родоначальница турниров любви и судов любви, на которые собирался цвет общества, сама прекрасная поэтесса, интеллектуалка, ценительница и знаток прекрасного, она была своего рода гением, изменившим представление о той роли, которую женщина может играть в обществе. Или француженка итальянского происхождения Кристина Пизанская. Блестящее образование позволило ей стать первой женщиной, зарабатывающей на жизнь мужским трудом – писательством.Книги ее пользовались спросом, хотя среди них есть, например, и неожиданное для дамы наставление рыцарям «О том, как готовиться к походу и вести себя на войне».

Английская королева Елизавета 1 и наша императрица Екатерина II – отличные образцы государственных деятелей. Екатерина Дашкова – первая в мире женщина, возглавившая Академию наук, причем выбрана была единогласно. И прекрасно справлялась не только с научной работой, но и с администраторской стороной своей высокой должности.

Это лишь малая часть тех дам, благодаря которым отношение к женщине в мире изменилось. А после Второй мировой войны женщины стали так активно завоевывать все направления человеческой деятельности, что практически не осталось профессий, закрытых для них. Полицейские, летчицы, хирурги, инженеры, бизнес-леди – кого сегодня этим удивишь? Но при этом работать на ключевых постах женщине всегда труднее, каждый раз приходится доказывать, что ты справляешься не хуже мужчины. Политика, армия и религия – области, где мужчины уступать позиции женщинам не намерены. Разумеется, политики-женщины у нас тоже есть. Но, согласитесь, их очень мало. То, что мужчины не спешат сдавать позиции, понятно. Вопрос, продиктовано ли это желанием доминировать или есть еще причина, глубинная, уходящая корнями в те дальние дали, когда Господь решил: быть женщине и быть мужчине, наделив их разными функциями. Вот вроде бы очевидная истины: лидер-женщина по-женски мудрая порядок наведет и от ее хозяйского глаза ничто не укроется. Однако, правление Маргарет Тетчер воспринимается далеко не однозначно и уж точно не радужно. Ее коллега Индира Ганди предлагала стерилизацию женщин как способ борьбы с бедностью. Предложи такое мужчина тут же бы прослыл женоненавистником. И еще один немаловажный аспект: активность женщин во всех сферах жизни так же активно раскачивает институт семьи. Ведь с женщины никто не снимал обязанности жены, матери и хозяйки дома. Причем, если «между нами, девочками» мы обсуждаем свалившийся на нас перегруз, то государство предпочитает его как бы и не замечать: хотели равноправия – черпайте его большой чугунной ложкой. В итоге мы наравне с мужчинами весь день проводим на работе, а потом выполняем львиную долю домашних обязанностей.

Естественно, большинство из нас страдает «синдромом невыученных уроков» - не успеваешь сделать одно, как уже не успеваешь сделать другое. Годами не позволяешь себе делать то, что хочется, а только то, что надо, причем надо в первую очередь – до второй и третьей очереди руки могут и не дойти. В таком цейтноте существует подавляющее большинство наших женщин. Наблюдая вечную замотанность своих мам, некоторые девушки приходят к выводу, что «они пойдут другим путем». Например, у меня есть вполне благополучная по всем статьям приятельница – журналистка. Под благополучием я имею в виду некую общепринятую норму: работающий, непьющий муж и дочь-студентка слава Богу здоровы, на руках нет родственников-инвалидов, муж и жена имеют работу, которая неплохо оплачивается. При этом моя приятельница постоянно работает по ночам: днем – пресс-конференции, интервью, сбор материала для статей, а ночью собственно творчество. В выходные – отдых по хозяйству по системе «все включено»: включена стиральная машинка, пылесос, утюг, плита… И она еще удивилась, когда дочь заявила: «Замуж не пойду и детей не хочу – мне это не под силу. Я не смогу и не буду жить в таком ритме, как ты. От работы отказываться нельзя – это программа выживания, значит, я исключаю семью»…

Стоит ли после этого удивляться растущим цифрам разводов и гражданских браков? Семья - основа общества, а она трещит по швам. И описанный мною случай характеризует лишь часть проблемы. От работы, а значит от социализации, карьеры, самореализации и от всего, что за этим стоит, многие женщины теперь уже не откажутся. Их выбор логичен: «Хлопот меньше – удовольствия больше». Вот тут по неволе задумаешься.

На любом посту, даже президентском, женщину можно заменить. Незаменима она только в роли матери. Потому что ребенок не просто часть ее плоти, он еще и девять месяцев остается частью ее самой. И ребенку никакая высококвалифицированная и наидобрейшая няня не заменит мать. Он нуждается только в своей маме – это физиология, против не попрешь. Да и не надо. В общем, я конечно, за равенство полов, но это должно быть разумное равенство. А не погоня за цифрами во имя идеи. Равенство возможностей. А уж дальше каждый решает сам.