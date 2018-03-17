Помиримся, но не скоро
Виктор Пелевин об Украине, Путине и третьей мировой войне
17 марта 2018, 13:54 [«Аргументы Недели», Переписывался Аурен Хабичев ]
Виктор Пелевин, пожалуй, один из самых загадочных писателей нашего времени. Общественность часто задается вопросом - а существует ли гений на самом деле? Многие приписывают его творчество группе писателей из первых букв фамилий которых и складывается фамилия "Пелевин". Однако, Пелевин - реальный человек, просто очень замкнутый. Публичность, говорит он, мешает ему концентрироваться. Наш корреспондент списался с Виктором Олеговичем на фейсбуке. Там есть его официальная страница, на которой он периодически что-то публикует, отвечает на вопросы подписчиков и журналистов.
- Виктор Олегович, кто развяжет третью мировую войну?
- Она уже началась. В Сирии. Идёт пока вяло, позиционно. Это проект ЦРУ. Так и развивается...
- Что думаете о русском харрасменте? Американский сценарий возможен у нас?
- Не совсем понял вопрос. Это о том, что Россия угрожает всему миру?
- Вы как-то писали на снобовском форуме, что заводите интересные знакомства вечером в лесу. Что это за знакомства?
- Грибы, лоси, ягоды...
- Вы не планируете в будущем стать более доступным для общественности?
- Это мешает концентрироваться.
- Как вы думаете, вас будут читать после вашей физической смерти? И важно ли для вас войти в историю?
- После моей смерти это будет мне безразлично.
- Что вы любите есть?
- Шпикачки и сауэркраут с пивом.
- Вы любите Россию? Можете охарактеризовать современную Россию в нескольких словах?
- Но странною любовью! Если честно, то вдали от родины всегда любишь её сильней. Часто думаю о том, что, возможно, я и уехал с этой целью...
- Что можете сказать о Путине?
- Я не вмешиваюсь в политику. По возможности. Это нечестно, писателю пытаться быть полит актором.
- Чем закончится российско-украинский конфликт?
- Помиримся, но не скоро.
- Литература будет нужна в будущем? Насколько она изменится?
- Тоже много об этом думаю. Всё зависит от того, как изменят мир гаджеты. Очевидны тенденции к миниатюризации. Литературных произведений это тоже касается.
- Что ждет Россию в ближайшие шесть лет?
- Надеюсь, ничего плохого.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес