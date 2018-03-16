Почему им стыдно быть русскими?

В последнее время в среде некоторых людей стало модным стыдиться, что они русские. Просто моровое поветрие какое-то. Что же за напасть такая приключилась? Почему вдруг такой эпидемический приступ стыда и самобичевания?

То один герой вчерашних дней с гитарой вдруг споет частушку, в которой чохом назовет своих соотечественников глистами, себя, видимо, числя мадагаскарским махаоном. То один неплохой артист вдруг обидится, что его в аэропорту без очереди не пустили, а ведь он на съемках ради этого быдла жизнью рискует! То другой, приподняв тяжелые веки, сообщит новость, что национальной чертой россиян являются сила, наглость и хамство. Надо полагать, в краях иных люди исповедуют исключительно слабость, робость и интеллигентность и именно этим, а не железным кулаком, тяжелой дубиной, подкупом и обманом выстроили свои империи добра и справедливости.

Ну да Бог с ними, это ж лицедеи, что с них взять? Их пару веков назад вообще за людей не считали и за церковной оградой хоронили. Как один человек когда-то сказал – актеру нельзя быть умным, он из-за этого не сможет играть то, что режиссер велел. Актер, между прочим, сказал. Умный. При этом, что удивительно, хороший.

Примечательно, что понося Отечество и, стараясь дни свои проводить подальше от родных осин, люди эти предпочитают деньги зарабатывать тут. Похоже, скромность таланта не позволяет покорить Голливуд или собирать публику на Уэмбли. Плюс одна мелочь – они все равно русские, и талант их, каким бы скромным ни был, вырос на наших суглинках. Нужны они только тут, а если не станут нужны тут, то не станут нужны уже никому. Потому как за благословенным бугром они просто дрессированные медведи, забавные, непонятные и немного страшные. Ну и что, что на велосипеде и с балалайкой – зубы вона какие, сильные, наглые, хамские.

Но, собственно, не о них речь. Самобичевание у русских в крови. Вспомните, сами что ли, страдая от головной боли после вчерашней гулянки, не стонали: «Что ж мы, русские, дураки-то такие? Что ж у нас все через жопу?» Или не язвили над «жигулями» и тем, что нормально делаем только детей, а все, к чему приложим руку – ужасно?

Тут только надо иметь одну деталь – мы смеемся сами над собой. Это умение замечательно развито у двух наций – у русских и евреев. Остальные народы почему-то проявляют просто звериную серьезность, когда речь заходит об их национальных особенностях. Да и тут не все так просто и укладывается в анекдот про американца на русской пьянке, который жаловался, что весь вечер русские смеялись над своей страной, а когда он присоединился – набили ему морду. Все просто. Как ответил Высоцкий на каверзные вопросы западных журналистов – у меня есть претензии к моему государству, но обсуждать их я буду не с вами.

Но есть и другая категория наших, с позволения сказать, сограждан, выбравших для жизни другие страны. Казалось бы, добрался до персонального рая, живи, не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то потребно скалить нечищеные зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет.

А что гложет, к примеру, дочку Олега Тинькова, владельца известного банка? Состоявшийся дядька, богатый, непринужденный. Таких иногда по привычке называют олигархами, хотя, по большому счету, олигархи у нас вывелись, когда Ходорковского отправили шить варежки на зону, а Дерипаску Путин прилюдно вздрючил в Пикалево и отобрал у него ручку. С тех пор богатые люди у нас есть, влиятельные чиновники в ассортименте, а вот тех, кто взял бы на себя смелость заявить, что напрямую влияет на политику государства – нет. Ну да не о них речь.

Даша Тинькова на днях в своем блоге ничтоже сумняшеся ляпнула, что ей в Лондоне стало стыдно быть русской и все из-за того, что россияне не умеют себя вести, а один из них не умеет управлять «нашей страной». Запись она быстро удалила, но было поздно – она разбежалась по всему интернету, вызвав бурю возмущения. При этом сам Олег Тиньков не так давно в интервью вообще ратовал за установление монархии в России, а в цари прочил именно Путина.

Чем же так знаменита эта Даша двадцати четырех лет от роду, что ради нее и ее слов поднялась такая волна? Да ничем. Тем, что в ее честь назвали дешевые пельмени «Дарья». Тем, что с шестнадцати лет живет в Англии. Тем, что работает на винодельческую фирму и подбирает дорогое бухло к столу богатеньких дяденек. Тем, что сфотографировала, как ее собака облизывает бутылку вина за 150 тысяч рублей. Одним словом, «звезда». Девиз папиного блога, который он, правда, давно забросил – «я такой, как все». А вот дочка, видать, выросла не такая, как все. А «особенная».

Возмущение общественности, на самом деле, вызвало то, что эта маленькая «никто» представляет собой классический вид папиных дочек, отцы которых зарабатывают деньги в России, а семьи вывозят «туда». Т.е. пигалицы, не представляющие собой ни-че-го, но не забывающие презирать тех, за счет чьих денег живут и попивают дорогое винишко. Имя им – легион. В какого высшего чиновника или топ-бизнесмена пальцем ни ткни – у всех дети за бугром. При этом папы, вроде депутата Железняка, умудряются еще и быть дипломированными патриотами на словах. Даша, которой папа дал денег и образование, но почему-то забыл дать ума, олицетворила собой всех этих обеспеченных отпрысков и лицемерие их отцов, выжимающих соки из этой земли, чтобы построить свой раёк на другой. Она напомнила, что если не дай Бог что – папы будут защищать свое добро насмерть. Только добро это не тут, а там. И нас они предадут, не задумываясь ни на секунду.

Русские офицеры, оказавшиеся после Гражданской войны в эмиграции, отказывались воевать против Советской России на стороне Гитлера. Генерал от кавалерии Петр Попов отверг предложением немцев и был арестован гестапо. Генерал-лейтенант Павел Кусонский резко осудил нападение гитлеровцев на СССР, был схвачен и забит фашистами до смерти. Можете вы себе представить что-либо подобное со стороны российских нуворишей, скупивших почти треть лондонской недвижимости? Вот и я не могу. Скорее можно представить их в роли атаманов Краснова и Шкуро, с радостью вернувшихся в Россию с оружием на стороне немецких «освободителей». Только не надо забывать, что кончили они оба с петлей на шее.

Так почему же этим молодым людям так стыдно быть русскими? Ответ на поверхности. Потому что они не русские. Люди, утратившие национальную идентичность. Уехавшие за границу в юном возрасте и лишенные того, что связывает с Россией всех нас – культурного кода, той самой пресловутой «лишней хромосомы», будь она неладна. Они нас не понимают. Мы их пугаем. Они похожи на медвежат, выращенных в цирке, которые привыкли к ярким софитам, бравурной музыке, шуму толпы. Для них медведь из леса – страшный зверь, который не умеет крутить бревно и держать на носу сахарок. Фу, стыдно быть таким. Фу!

Вот только эти даши тиньковы не могут понять своим умишком, что они тоже медведи, хоть и цирковые. И даже если ты вся упьешься своим дорогим вином, научишься думать на английском, а по-русски говорить с акцентом, ты навсегда для этой публики останешься медведем, пусть и в юбочке. Диковинным зверем.

Вспомни, Даша, свои собственные слова, которые ты, видимо, по окрику более умного папы, поспешила удалить. «Мне ужасно стыдно в данный момент называть себя русской в Лондоне, [потому что] сразу идет негатив». Понимаешь? Ты можешь изображать из себя кого угодно. Ты для них все равно будешь, прежде всего, русской. И судить тебя будут, прежде всего, по этому признаку, а не по тому, как умело ты ходишь на задних лапках.

На самом деле, таких людей даже жалко. Пустая дыра в груди там, где у других место заполнено. Гордый бритт, непокорный шотландец, честный ирландец, свободный американец. А ты… А ты никто. Больше не русский, и никогда не станешь англичанином. Есть от чего впасть в отчаяние.

Они кичатся тем, что живут на Западе, в культурной Англии или куртуазной Франции. Но это очень странная гордость. При чем тут вы? Эти страны, общества, культуры построили другие люди. Они строили их по кирпичику, поливали своим потом и кровью. Вы же прилетели на все готовенькое. Вы похожи на мух, слетевшихся на варенье, которые гнут друг перед другом лапки – а я вот на малиновое села, а ваша смородина – гадость! Зелененькие такие, блестящие, красивые мухи. Понятно, почему у хозяев на вас «негатив». Потому что вы загаживаете собой их варенье.

Вам стыдно, что вы русские? Поверьте, нам тоже очень стыдно, что кто-то вас считает русскими.