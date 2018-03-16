Экс-сенатор Фархад Ахмедов: Лондон применяет против России теорию заговора

В интервью крупнейшему британскому изданию «Дейили Мейл» российский предприниматель и бывший политик Фархад Ахмедов заявил, что «Великобритания в очередной раз демонизирует Россию, её президента и всех её граждан».

«Зачем российскому государству интересоваться таким бесполезным и безвредным старым перебежчиком, как Скрипаль? Он был всего лишь гнилым фруктом, абсолютно безвредным для России, которой не было смысла его убивать. Если бы он представлял реальную угрозу, его никогда бы не депортировали из России», - отметил Ахмедов.

По мнению экс-сенатора, правительство Великобритании специально манипулирует общепонятным фактом о непричастности России к нападению на Скрипаля и его дочь. «При этом оно не понимает, что любая такая жалкая попытка искажения фактов лишь усиливает положение президента Путина и укрепляет у россиян их патриотизм», - приводит газета слова российского олигарха, ставшего участником нашумевшего в Англии и за ее пределами бракоразводного процесса.

Как следует из заявления Ахмедова, «решение британского Высокого суда о выплате им 453 млн фунтов стерлингов своей бывшей супруге и покушение на убийство двойного агента Скрипаля представляют собой охоту на ведьм, организованную британской разведкой МИ-6, также существует британский заговор против Владимира Путина и всей России».

«Последние события показывают, что английское правительство преднамеренно ведёт кампанию политически мотивированных заговоров и организованных провокаций против России и её граждан», - сказал бывший росийский политик в интервью британскому корреспонденту, попутно пояснив, чем руководствовалась премьер-министр Тереза Мэй в своих последних действиях.

«Обвинения госпожи Мэй в адрес президента Путина и Кремля после отравления Скрипаля нервно-паралитическим газом - последний пример длительной антироссийской кампании охоты на ведьм, призванной отвлечь внимание от Брексита. Британский премьер и её слабое правительство создают страшилку из президента Путина, в попытках доказать, что Британия всё ещё остаётся важным игроком на мировой арене. Самое печальное для маленькой Британии, что Россия в ответ на её агрессивные слова, враждебные действия и абсурдные теории заговора лишь пожимает плечами», - сказал Ахмедов.

Поведение российского предпринимателя, открыто выказывающего свою поддержку России и ее лидеру Владимиру Путину, британские эксперты расценивают как рискованное, поскольку своими словами и действиями он бросает вызов и британскому кабмину, и МИ-6. При этом эксперты не отрицают, что оно достойно уважения. Такой вывод можно сделать и прочитав комментарии обычных англичан под материалом, опубликованном на сайте «Дейли Мейл».

К примеру, эдинбуржец Майк Аткинс абсолютно согласен с россиянином. «Почему Россия должна беспокоиться о каком-то бесполезном шпионе? Почему суды Великобритании обладают юрисдикцией в отношении состояния этого человека, если они были разведены в России в 2000 году?!», - задается вопросом читатель.

Фархад Ахмедов же объясняет это тем, что шумиха вокруг дела Скрипаля и иск о разводе, принятый британским судом в обход закона у его экс-супруги и её адвокатов, являются частью одного и того же процесса – охоты на ведьм. Стоит отметить, что судебные долги раздаются так называемым международным коллекторам, которые зачастую являются обыкновенными криминальными личностями.

«Суд и вся британская юридическая система не приняли во внимание очевидное: мы оба являемся российскими гражданами, в России заключили брак и там же по закону развелись, после чего я выплатил своей бывшей супруге щедрое и надлежащее вознаграждение, - уточнил Ахмедов.

Ивестный политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев говоря о сомнительном приговоре британского суда использует термин «жесткое давление». «В прошлом году Высокий суд Лондона обязал выплатить его бывшей супруге, с которой он развелся много лет назад в Москве, почти 600 млн долларов. Но, несмотря на давление со стороны британских властей Фархад Ахмедов не изменяет своим принципам и имеет мужество сегодня говорить то, что он думает», - говорит Матвейчев.

«Вполне закономерно, что объектами своего преследования в Лондоне, прежде всего, делают тех, кто сохраняет тесные связи с Россией и отстаивает ее интересы, - комментирует публикацию в «Дейли мейл» вице-президент Академии реальной политики (Real Politik) Сергей Соловьев. - Как известно, Ахмедов, отказался предоставить стратегическую для страны документацию компании «Нортгаз» представителю Великобритании по требованию Высокого суда, в то время как его бывшая супруга, российская гражданка, дочь генерал-полковника, желая получить куш побольше, передала иностранному суду крайне конфиденциальную информацию о «Газпроме», хранившуюся в лондонском доме Ахмедова - акционера газового концерна», - рассказывает политолог.

«Отношение британских властей к Фархату Ахмедову весьма показательно, - комментирует ситуацию кандидат социологических наук Алексей Кузнецов. - В то время, как они дают политическое убежище и, как говорится, широко открывают двери криминальным личностям, сколотившим свои капиталы на сером экспорте и иных сомнительных схемах, бизнесмены, не желающие поливать грязью свою Родину, подвергаются жесткому прессингу и остракизму. Их проводят через неприкрытое рейдерство заказных судебных процессов, унижают морально и словно проводят «сквозь строй», как настоящих преступников, хотя у того же Ахмедова безупречная бизнес-репутация. Единственнная его вина в глазах британского правосудия – то, что он не изменил своих патриотических принципов и неизменно поддерживает Россию и ее президента. Напрашивается мысль, что предельно жесткое решение Высокого суда Лондона, который обязал выплатить Ахмедова его бывшей супруге, с которой он развелся много лет назад в Москве, почти 600 млн долларов, это прежде всего показательная расправа в назидание другим английским и иностранным предпринимателям, не согласным принять правила бандитского кодекса, которые сейчас реально установлены в откровенно фискальных целях – для пополнения оскудевшего бюджета. Ахмедова наказали также и за то, что он отказался сотрудничать не только с английским судом, нарушившим его фундаментальное право человека на защиту, но и с английскими спецслужбами», - считает эксперт.

За свою позицию Фархад Ахмедов, как отмечает «Дейли Мейл», попал в так называемый «список Путина», недавно обнародованный министерством финансов Соединенных Штатов Америки. Там же значатся фамилии еще 210 граждан Российской Федерации, тесно связанных с Кремлём.