Александр Добронравов: сцена для меня - это храм

Уильям Шекспир писал: "Гнилым плодом не угощайте друга". СМИ называют "четвертой властью", но мало кто задумывается о том, что известные (публичные) люди тоже оказывают влияние на умы людей.

Пожалуй, именно к словам любимого актера или артиста мы прислушиваемся куда больше, чем к тому, что пишет пресса. Если представители прессы знают и понимают о своем влиянии на социум, то артисты порой не осознают за собой подобной ответственности и позволяют себе резкие высказывания, и благо, если в них не будет содержаться ненормативная лексика или оскорбление чьих либо чувств и взглядов.

Вынося всю грязь из дома, или проявляя неадекватное поведение артист теряет уважение аудитории. Давайте не будем забывать о том, что кто-то может счесть, что мат исходящий от артиста со сцены - это норма. Никого не хочу учить жить. Я сам еще только учусь. Но есть правильное высказывание "ругаясь матом – мы этим оскорбляем бога". Если думать о влиянии слова в этом контексте, то злоупотребление ненормативной лексикой станет меньше. Но в данном контексте мы говорим о ненормативной лексике на публике, и, даже не о как части художественной задумки. Все мы не Святые, но есть такая тенденция, чем чаще злоупотребляешь, тем больше хочется, а тем более, когда не одергивают. Когда вы приходите в храм на службу, вы в эти моменты в храме ругаетесь, можете себе позволить ругаться матом ? Нет. Поэтому для меня сцена – это своего рода храм. Как говорил преподобный Серафим Саровский: "спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся". Людям публичной профессии нужно просто не забывать об этом. Словом, как и топором, можно дом построить, а можно и убить.