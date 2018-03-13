Весна безумий наших

Весна, особенно ее начало, традиционно непростое время. Для дорожников, водителей, сельского хозяйства, коммунальшиков. И для психиатров в том числе. Любой доктор вам скажет, что осеннее сезонное обострение – детские игрушки по сравнению с весенним психозом. Измученные зимним солнечным голоданием организмы срываются по малейшему пустяку, крыши начинают протекать в промышленных масштабах. А тут еще жизнь подбрасывает испытания ослабленным мозгам. Выборы, дебаты кандидатов, словно соревнующихся в неадеквате, потери в Сирии, угроза активизации боев в Донбассе, обострение внешнеполитических проблем. Даже у здорового человека может чайничек вскипеть.

Подождите хоть до похорон!

Среди самых громких событий прошедших дней, несомненно, печальная весть о смерти любимого актера миллионов Олега Табакова. Но среди человеческого горя и боли обязательно должен возникнуть кто-нибудь со своим особым мнением. Бывший военкор и журналист «Новой газеты», и бывший приличный человек Аркадий Бабченко по прозвищу АВМЯК (по первым буквам его любимой подписи «А Вот Мой Яндекс-Кошелек»), давно сбежавший куда-то в Восточную Европу и в силу своей пошатнувшейся репутации ставший ненужным даже своим коллегам, гневно обрушился на редакцию «Новой» за то, что посмели скорбеть о великом актере. Ведь он, по мнению неистового Бабченко, сотрудничал с властями, а, значит, повинен во всем, включая смерти всех журналистов за последние двадцать лет. Странно, что в ограблении Деда Мороза не обвинил. Сумасшедший, что возьмешь?

И, как нередко бывает, покойному «прилетело» и с противоположной стороны. Если для Бабченко Табаков олицетворял «режим», то для иных актер оказался недостаточно патриотичен и духовен. Одиозная Мила Одегова, дипломированная пациентка психиатрической лечебницы и, по совместительству, жена не менее одиозного Дмитрия Энтео, пообещала подать в церковный в суд на священника, который посмеет отпеть Табакова, потому что тот, якобы, умер без покаяния. Зачем – совершенно непонятно. Некрасиво это. Не по-христиански. Засуетились бесы, еще тело не остыло. Одно оправдание – март на дворе.

Англичанка гадит

Но то, что творится у нас, сущая мелочь рядом с безумным поветрием, накрывшим Туманный Альбион. Там почему-то массово мрут отработавшие свое бывшие наши сограждане, решившие сотрудничать с британской разведкой. Кто во время пробежки помрет, кто на шарфике повесится. А бывший офицер ГРУ, отправленный в Англию по программе культурного обмена за десяток наших агентов, Скрипаль, вдруг отравился. Причем отравился вместе с дочкой. Отравился, как быстро выяснили, боевым нервно-паралитическим веществом с милым названием «Новичок». Дальше начинаются вопросы. Летальный исход при применении таких веществ наступает не позднее 10 минут. Причем, с момента поражения, а не с момента обнаружения. Однако пострадавших сумели спасти! Совершенно случайно рядом оказалась военная химико-биологическая лаборатория, где содержится самая большая в мире «коллекция» отравляющих веществ. Совершенно случайно врачи скорой помощи обратились туда за помощью (ведь все врачи скорой, найдя на улице потерявшего сознание человека, тут же звонят в военную лабораторию, любой дурак знает). Совершенно случайно там сразу догадались, чем отравились пациенты, хотя выявление подобных веществ, по свидетельству химиков, занимает не меньше пары дней. А мы же помним про пресловутые 10 минут до летального исхода? И совершенно случайно в этой лаборатории имелся антидот именно от этого вещества. Более того, изобретатель этого «новичка» совершенно случайно живет в США и яростно борется с кровавым режимом русского тирана, и мгновенно дал необходимые консультации и пояснения британцам. В свете этой гениальной работы сам вопрос – а на хрена русским травить человека, которого отловили 12 лет назад, а 10 лет назад выпнули к работодателям – бесполезного, ничтожного – задавать явно излишне. Там, где господствует логика, принимающая на веру подобное молниеносное расследование, обычная логика не нужна.

Ее зато достаточно для форменной истерики, которую устроила премьер-министр Англии Тереза Мэй. Посмотрите видео с ее выступлениями последних дней. Это действительно просто стыдно. О том, что это сделали русские, она заявила до того, как узнала фамилию пострадавшего. И дала один день России, чтобы мы успели оправдаться. Что-то новенькое в юриспруденции. О здравом смысле даже не будем заикаться. В противном случае пригрозила выгнать наших дипломатов и вышвырнуть из Лондона русских олигархов, кого бы она этим словом ни называла. Вообще-то, наши власти давно этого добиваются. Спасибо вам, Тереза!

Вообще, глядя на бесноватую Терезу и рыжего клоуна Бориса Джонсона, непонятно как ставшего английским министром иностранных дел, трудно отделаться от ощущения, что ты в плохом цирке. Джонсон, кстати, не так давно к нам наезжал. А не было ли в повестке дня переговоров пункта «давайте мы траванем вашего предателя, все равно никому не нужен, а потом обвиним вас, а вы за это заберете всех своих богатеев с их деньгами – вам они нужнее»?

Тереза Мэй явно и откровенно пытается копировать Железную Леди Маргарет Тэтчер, силой усмирившую Аргентину и прижавшую к ногтю Горбачева. Только копия получается, как если полотно Боттичелли три раза пропустить через плохой ксерокс. Бледная и убогая. Но в историю Тереза уже вошла. Пока как разрушительница ЕС, которая с грохотом вывела оттуда Англию. А теперь и как человек, создающий самый крупный дипломатический кризис со времен второй мировой. Ведь даже во время Карибского кризиса Джону Кеннеди не пришло в голову высылать из США советских дипломатов. Следующий шаг – объявление войны. Не этот ли сценарий пытался предупредить президент Путин во время своего обращения к Федеральному собранию, во время которого демонстрировались явно слепленные на коленке и в большой спешке ролики с новым оружием?

На этом фоне угроза Джонсона бойкотировать Чемпионат Мира по футболу выглядит уже просто смешным. Да, Английская премьер-лига – это футбольный космос. Но сборная ваша, господа англичане, с 1990-го года не поднималась выше четвертьфиналов, на последнем Мундиале даже не вышла из группы, а не Чемпионате Европы 2016 вылетела из 1/8 финала, получив плюху от «великой футбольной страны» Исландии. Кого вы этим бойкотом накажете? Только себя.

Чтобы поставить дурака в дурацкое положение, как известно, лучше всего самому «включить дурака» - умных доводов он просто не поймет. Есть отличное решение. Можно самим отравить кого-нибудь ненужного и бесполезного, как этот Скрипаль. Не до смерти, мы ж не звери. Например, того же Януковича. Немедленно обвинить в этом Англию и под этим предлогом запретить их сборной играть на нашем Чемпионате. Представьте себе лица Джонсона и Мэй, когда они это услышат. На эту сцену можно билеты продавать.

Вот Пуля пролетела и ага…

Новости с сопредельной территории уже давно не удивляют. Помешательство всех видов и цветов там давно стало перманентным состоянием. Из последнего заставило на себе остановиться только заявление тамошних политиков, что «Пуля улетела в Россию». В переводе это означает, что «несгибаемая Надя Савченко» по кличке Пуля, уже познавшая ужас путинских застенков, когда узнала, что ей грозит судьба Рубана – частного специалиста по обмену пленными, которого СБУ упекло подальше и поглуюже, чтоб не мешался под ногами – решила, что в «стране-агрессоре» немного безопасней, чем в «ридной нэньке». На самом деле, Пуля никуда не улетала и нашлась в Страсбурге в составе украинской делегации в ПАСЕ. НО сам факт, что зам главы фракции «Народный фронт» Тетерук счел, что если Наде куда и бежать от родного правосудия, то в Москву, согласитесь, очень характеризует тамошнюю обстановку. Как говорится – не надо обличать дурака, он сам все за тебя прекрасно сделает.

А в Москве совсем скучно. Некий немолодой житель Астрахани с плакатом «оппозиционного содержания» облил горючей жидкостью и поджег двери приемной ФСБ на Кузнецком мосту. Сказал, что сделал это в знак протеста. Против чего протестовал – не сказал. Видимо, против всего плохого за все хорошее. Первооткрыватель этого способа «протеста» художник Павленский в свое время выступил покруче, подпалив фээсбэшные двери на самой Лубянке, хоть и не главный вход, конечно. Тогда перфоманс удался на славу, судачили об этом пару недель. «Кровавый режим» обошелся с художником жестоко – смазал зеленкой пробитые гвоздем тестикулы акциониста и отпустил на все четыре стороны. Художник сбежал в Свободную Европу, где решил повторить свою акцию и поджег ворота французского банка. Толерантные европейцы долго думать не стали и упекли ненормального за решетку. Где он сейчас и коротает свои часы в Свободном мире. Астраханцу же выписали статью за мелкое хулиганство, и забыли о нем. Протестуют только чекисты и Павленский. Говорят, Павленский требует вменить жалкому паяцу статью за плагиат. А чекисты здраво опасаются, что за 1000 рублей штрафа, полагающегося по статье, к их дверям очередь выстроится из желающих «зажечь по-взрослому».

А пламенный борец с режимом Удальцов уже готовит митинг против фальсифицированных выборов. Вот прям так, да, не заморачиваясь – выборов еще нет, но они уже сфальсифицированы. Когда вместо сердца пламенный мотор, а голова надежно защищена кастрюлей, то все ясно заранее. Чего ждать-то?

В общем, дорогие соотечественники, берегите себя! Март не щадит никого. Одно радует – после выборов многих должно попустить, хоть и не всех. А там и июнь не за горами. Крепитесь, люди, скоро лето!