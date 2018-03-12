Харассмент Слуцкого: анатомия неудавшейся провокации

Ситуация вокруг думского секс-скандала до последнего времени развивалась по всем канонам драматического искусства: были и несчастные пострадавшие, которых председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий якобы склонял к сожительству, и возмущенные вопли либеральной общественности: мол, посмотрите, граждане, на моральный облик наших депутатов! Но тут появился Навальный и все испортил.



Впрочем, обо всем по порядку. Начнем с того, что понятия «сексуальные домогательства» в российском законе нет. Соответственно, каждый трактует его субъективно: для одних похлопывание по плечу — уже харассмент, для других и открытое предложение секса — еще не домогательство. Таким образом, Слуцкого обвинили в совершении того, о чем даже профессиональные юристы имеют весьма смутное представление. Как домогательства это квалифицировали сами «пострадавшие» и подхватившие эту тему либеральные, а потом и не очень либеральные СМИ.



О главной странности во всей этой истории (пострадавшие решили рассказать о приставаниях депутата лишь спустя длительное время — от года до семи лет) написали многие, но есть еще одно обстоятельство, которое должно было буквально сразу броситься в глаза… Парламентский пул журналистов — тусовка не самая многочисленная, и такого рода происшествия там бы точно обсуждали. А потом информация дошла бы до руководителей фракций и спикера Госдумы — просто потому что многие журналисты к ним вхожи. Но этого не произошло: для Владимира Жириновского и Вячеслава Володина всё это стало полной неожиданностью.



Попутно хочу задать вопрос: есть ли среди представительниц российских СМИ, работающих в парламентском пуле, симпатичные девушки? Разумеется, есть, но Слуцкий почему-то приставал исключительно к корреспондентам тех изданий, которые во властных кругах считаются вражескими: «Дождь», RTVi, ВВС. Что это за странный выбор? Или, если перефразировать Сергея Довлатова, «в их лице депутат Слуцкий пытался уделать проклятый Госдеп»? Прямо-таки сексуальный террорист-одиночка, борющийся с происками Вашингтона самым эффективным способом!



Всё это выглядит настолько иррационально, что люди, знающие Слуцкого лично, да и не только они, в историю с харассментом просто не поверили. Вот что сказал, например, знаменитый детский врач Леонид Рошаль: «Знаю Слуцкого давно. История с его домогательствами похожа на спланированную заказуху. Кроме того, убеждён, что в большинстве случаев мужчина проявляет активность только тогда, когда женщина своим поведением даёт повод».



Доктору Рошалю могут возразить: ведь есть же доказательство — запись, которую сделала в кабинете Слуцкого корреспондент ВВС Фарида Рустамова. Уверен, что в распоряжении этого британского СМИ действительно имеется некий аудиофайл, и его содержание соответствует опубликованному в прессе фрагменту разговора Слуцкого и Рустамовой.



Что же он доказывает? Да ничего, кроме того факта, что беседа состоялась и имела довольно откровенный характер. Но мы не знаем ни подоплеки, ни истории отношений этих двух людей, а о том, что сотрудницу ВВС кто-то «трогал в интимном месте», сообщила она сама. Фразу Рустамовой «вы руки распускаете», которая якобы есть на записи, можно понять по-разному: может, Слуцкий подталкивал ее к выходу из кабинета?



Получается, что никаких реальных доказательств, подтверждающих факт сексуальных домогательств со стороны Слуцкого, журналистки так и не предоставили. Громкие заявления, ехидные комментарии, пикеты у здания Госдумы — одним словом, попытка хайпа. И попытка, надо признать, не слишком успешная. Во-первых, потому что российское общество — за исключением завзятых либералов! — к таким темам относится довольно равнодушно. А во-вторых, как я уже говорил, пришел Навальный и всё испортил.



Расследование о дорогих автомобилях и «рублевском гектаре» Леонида Слуцкого, которое Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 8 марта, видимо, должно было стать финальным аккордом в кампании против депутата. Должно было, но не стало: ничего сверхъестественного Навальный не нашел. Зато сам факт появления такого расследования стал еще одним подтверждением того, что информационная атака на Слуцкого носит заказной характер: слишком мало фактов и слишком много агрессии. Это, кстати, признали даже оппозиционеры — не все, но многие.



Рискну предположить, что главной целью кампании было не лишение Слуцкого мандата и не смещение его с поста председателя международного комитета. Заказчикам было важнее другое — дискредитировать Слуцкого в глазах европейских политиков, которые уже совсем скоро приедут в Россию наблюдать за выборами президента. Но и эта попытка, в общем и целом, провалилась: думского секс-скандала в Европе не заметили. Видимо, им и своего харассмента хватает.