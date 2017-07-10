Разговор не в пользу бедных

Ну вот и настало первое июля – традиционная дата, после которой тощий кошелёк среднестатистического россиянина станет ещё худее. А самому россиянину не останется ничего иного, как, покорно вздохнув, туже затянуть пояс и вычеркнуть из своего и так не барского рациона ещё что-нибудь, по мнению власти, «ненужное».



Здрасьте, новые тарифы



Так, электроэнергия для ставропольчан подорожает на четыре с лишним процента. Для городского населения стоимость киловатт-часа составит 4,33 рубля. А для проживающих в сельской местности и горожан, пользующихся электрическими плитами, тариф по обыкновению ниже – 3,03 рубля.



Как обычно, единой картины по другим ресурсам нет. Тарифы на тепло и воду для населённых пунктов края разнятся, потому можно привести лишь общий диапазон цен. Питьевая вода будет обходиться ставропольцам от 13,65 до 61,43 рублей за кубометр, водоотведение – от 16,8 до 62,93 рублей за кубометр. Что касается тепла, то гигакалория может стоить от 905,44 до 3065,96 рубля. В среднем тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года вырастут для нас на 3,7 процента. Вроде бы и немного, но на деле всё же выходит солидное подорожание. Так, по некоторым оценкам, в среднем жители краевого центра за 1-комнатную квартиру теперь заплатят около 4200 рублей, за 2-комнатную – порядка 5600 рублей, а за 3-комнатную – примерно 6000 рублей.



Учитывая, что утверждённый в крае прожиточный минимум на душу населения «танцует» вокруг 8,400-9000 тысяч целковых, становится понятно, что коммуналка в очередной раз съест львиную долю дохода среднестатистического жителя края. Оставив на пропитание, покупку одежды-обуви, развлечения такие смешные суммы, о которых и говорить не стоит.



Справедливости ради надо сказать, что и о благе народа правительство не забыло. Вернее, сделало вид. Так, с 1 июля вырос и минимальный размер оплаты труда. И сейчас он не может быть меньше 7800 рублей. То есть работодателю, который не сможет обеспечить этот уровень оплаты, грозит выволочка со стороны контрольных органов. Однако ни в одном постановлении не сказано, за счёт каких ресурсов этот работодатель должен обеспечить эту цифру выплат. Ведь экономика растёт семимильными шагами только в параллельном мире, откуда нам с экранов телевизоров вещают о её невиданных успехах. В реалии же мы видим другое. Совсем другое.

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