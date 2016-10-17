Польский перекоп: Копать не перекопать твою… косу

Политико-министерская революция, о необходимости которой всё время говорили польские русофобы, близка к своему старту. Об этом накануне сообщило «Радио Польша».



В Эльблонге, сообщает рупор польского правительства, состоялась презентация проекта перекопа Вислинской (Балтийской) косы, в которой принял участие, в частности, председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.



Сын офицера Армии Крайовой, в прошлом активного участника Варшавского восстания 1944 года против гитлеровских оккупантов, заявил, что, со времен Польской Народной Республики Польша не могла построить этот канал, «потому что россияне на это не соглашались». «За счет строительства канала мы закрываем этот вопрос, показываем, что мы суверенное государство», – сказал он, выразив мнение, что Польша «раз и навсегда на сто процентов» покончит с зависимостью от России, передаёт ТАСС. Качиньский также утверждает, что Россия будет против этого проекта.



Оставим на некоторое время политический перевёртыш Ярослава Качиньского, который, по мнению знающих его людей, произошёл у него после трагической гибели брата Леха Качиньского (президента Польши 2005-2010гг). Давайте обратимся к мнению учёных – людей политически не ангажированных. Но, прежде чем дать им слово, вновь обратимся к рупору польского правительства «Радио Польша», которое всего пару дней назад обрушилось с критикой на своего сателлита по блоку НАТО с оголтелой критикой за нежелание сократить вылов трески в Балтийском море. Здесь, думается, стоит акцентировать внимание на том, что учёные уже давно бьют тревогу, уверяя, что лов балтийской трески нужно сократить, а лучше временно остановить, так как её популяция быстро сокращается. Однако Дания всеми фибрами своей мощи борется против сокращения рыболовных квот.



А вот теперь самое время выслушать мнение учёных. Вот что думает по поводу копания канавы через Балтийскую косу старший научный сотрудник кафедры океанологии МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Демидов.

- Треска очень чувствительная к колебаниям температуры и солёности. В прошлом году треска практически исчезла. Мы это связываем с тем, что изменилось положение холодных промежуточных вод.



А теперь на минутку представьте себе ситуацию. После реализации проекта по строительству канала пресные воды залива, плюс впадающие в него и в море реки ещё больше уменьшат солёность воды в Балтике. Что скажет на это всеми нами любимая треска? Правильно, она скажет: «До свидания». Но и это ещё не всё. Одновременно увеличится солёность в Вислинском (Калининградском) заливе. А это, как минимум, по мнению учёных, гибель всей флоры, начиная от растений и заканчивая рыбными ресурсами.

продолжение материала на портале "НИА-КАЛИНИНГРАД" 14.10.16