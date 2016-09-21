Аллея Победы в Уфе: Память отсохла?

Полтора года назад, к 70-летию Победы, вдоль центральной аллеи парка им. Якутова высадили 70 молодых рябин. Но посадить деревья – полдела, надо за ними еще и ухаживать. А вот с этим у нас проблемы. В этом году лето выдалось жаркое и сухое, и если старые деревья пережили его более или менее благополучно, то молодые деревца не выдержали испытание.



К сожалению, те, кто по долгу службы обязан следить за зелёным убранством парка, предпочли не замечать, как гибнет «памятное» место. Мэр города, также регулярно посещающий парк в связи с его реконструкцией, видимо, полностью сосредоточился на работах, связанных с озером, и тоже не видит проблемы.



Обидно, когда благие начинания оборачиваются таким стыдом. Коль уж мы не можем сохранить деревца, может, чтобы не позориться, стоит хотя бы убрать табличку?

по сообщению портала "УФА.РУ" 21.09.16