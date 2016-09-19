Выборы-2016 в Пензе: уроки одного избирательного процесса
19 сентября 2016, 15:22 [ «АН-онлайн» ]
Утро 19 сентября 2016 года в Пензе вместе с предварительными итогами голосования, регулярно озвучиваемыми Председателем избирательной комиссии Николаем Тактаровым, дало повод для экспресс-анализа состоявшихся в регионе выборов. Ничего, впрочем, нового, но кое-какие элегантные пикантности, все же, просматриваются.
Уроки еще одного, очередного избирательного процесса на территории субъекта Федерации, в чем-то оказались ожидаемыми, а в чем-то - нет, даже - отчасти "пикантно-сенсационными".
1. Местечковой сенсацией послужил, по мнению большинства экспертов, критично низкий рейтинг "Справедливой России" в федеральных округах Пензенской области, составляющий на утро 19 сентября - менее 5%, при одновременном закритично высоком рейтинге практически никому неизвестного до выборов Леонида Левина - посланника Центра, шедшего в 147-м одномандатном округе под флагом все той же "Справедливой России" - почти 62% и неплохом, признаем, персональном итоге для фактически "нулевого" старта местной кандидатки - Людмилы Коломыцевой в округе 146 - более 8%.
Это - очевидная пикантность, весьма элегантная.
Изящная манипулятивность избирательного процесса в указанном аспекте очевидна и свидетельствует о том, что "партия власти" традиционно имеет действенные рычаги влияния на предпочтения пензенцев, ведь 4,51% и 62% под одним политбрендом при фатально диаметральных уровнях узнаваемости - очевидным образом веселят... (данные на 6 часов утра).
продолжение материала на портале "ПЕНЗА-ПОСТ" 19.09.16