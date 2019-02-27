Пенсионный капитал для короля российского текстиля

А начать мы решили с малоизвестной в столице фигуры. Почему с нее? Нам эта фигура показалась квинтэссенцией российского бизнеса вчерашнего дня, который устраивается и в светлом завтра. Знакомьтесь – Сиганов Дмитрий Львович.

Ивановский бизнесмен. В 90-ые создавший один из первых независимых пенсионных фондов «Социальная защита населения». Долго фонд не протянул – деньги вкладчиков исчезли в обанкротившемся банке-однодневке. Зато у Дмитрия Львовича появились активы для массовой скупки текстильных фабрик. Часть из них была обанкрочена, а из оставшихся родилась группа компаний «Роско» - крупнейший текстильный холдинг в Ивановской области.

Под имущество которого Сиганов в разных отделениях госбанков ВТБ, Сбербанка и Россельхозбанка получил кредиты на сумму более 4 миллиардов рублей. Деньги исчезли бесследно…