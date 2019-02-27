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Пенсионный капитал для короля российского текстиля

27 февраля 2019, 12:37 [ «Аргументы Недели. Иваново» ]

Пенсионный капитал для короля российского текстиля

А начать мы решили с малоизвестной в столице фигуры. Почему с нее? Нам эта фигура показалась квинтэссенцией российского бизнеса вчерашнего дня, который устраивается и в светлом завтра. Знакомьтесь – Сиганов Дмитрий Львович.

Ивановский бизнесмен. В 90-ые создавший один из первых независимых пенсионных фондов «Социальная защита населения». Долго фонд не протянул – деньги вкладчиков исчезли в обанкротившемся банке-однодневке. Зато у Дмитрия Львовича появились активы для массовой скупки текстильных фабрик. Часть из них была обанкрочена, а из оставшихся родилась группа компаний «Роско» - крупнейший текстильный холдинг в Ивановской области. 

Под имущество которого Сиганов в разных отделениях госбанков ВТБ, Сбербанка и Россельхозбанка получил кредиты на сумму более 4 миллиардов рублей. Деньги исчезли бесследно… 

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ГБ

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Пенсионный капитал для короля российского текстиля

Пенсионный капитал для короля российского текстиля 12:37

А начать мы решили с малоизвестной в столице фигуры. Почему с нее? Нам эта фигура показалась квинтэссенцией российского бизнеса вчерашнего дня, который устраивается и в светлом завтра. Знакомьтесь – Сиганов Дмитрий Львович. >>

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