Открытое расследование «АН»

Если в любом поисковике начать набирать словосочетание «арестован бывший чиновник» или «авторитетный бизнесмен», то число ссылок на эти события внушает надежду, что суровая дама по имени «Справедливость» наконец-то вышла из сумрака. Но, пока еще толком не сориентировалась.

«Аргументы недели» решили ей помочь. В нашей новой рубрике мы вместе с Вами наши читатели и почитатели, друзья и коллеги, будем стараться вытащить на свет божий запечных тараканов, для которых тьма – убежище, а солнечный свет смерти подобен.

Это будет именно «Открытое расследование», в котором каждый может принять участие. А «АН» выступит координатором. Пользуясь своим законным правом, будет запрашивать информацию у силовых и правоохранительных структур, размещать их ответы и тем самым напоминать: «никто не должен уйти от принципа неотвратимости наказания». Будет встречаться с потерпевшими и сотрудниками полиции, проводить интервью и, конечно, размещать всю не секретную информацию на сайте.