Аудит в РАО разобрался со «схемами» Лукинова и Федотова

Проходящий в настоящее время аудит Российского авторского общества выявляет все больше и больше сомнительных операций и явных нарушений закона со стороны прежнего руководства РАО. Постепенно становится понятно, каким образом функционировала система поборов с продавцов аудио- и видеотехники, почему авторы получали гроши, и на какие средства руководство общества обзаводилось замками и поместьями за рубежом. Об этом рассказывает газета «Новые известия» в статье Виктора Левина «Новые схемы Лукинова - Федотова»

«Предварительный аудит, проведенный компанией ФБК Grant Thornton в Российском Авторском обществе по заказу его нового руководства, пришедшего после ареста Федотова, показал: в 2016 году на счета РАО поступило 4,7 млрд рублей, треть из которых потратили «на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности» ( 1,6 млрд рублей) - пишут «Новые известия».

«На сегодняшний день из общей суммы платежей, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью РАО, были исследованы платежи на сумму 295 млн рублей. Признаки фиктивности выявлены в отношении платежей на сумму 228 млн рублей, то есть более чем в 75% случаев», — говорится в сообщении РАО.

РАО было создано в 1993 году для защиты интересов отечественных и зарубежных правообладателей — композиторов, писателей, драматургов. В частности, РАО собирает авторские отчисления за использование продуктов интеллектуальной деятельности. Согласно постановлению Авторского совета от 24 апреля 2014 года, за свои услуги РАО взимало от 10 до 35% от суммы авторских вознаграждений в зависимости от того, где исполнялось или тиражировалось произведение.

Ранее Андрей Лукинов, бывший член Совета директоров РАО и деловой партнёр бывшего главы РАО Федотова, заявлял, что - «РАО удерживает свой процент на компенсацию работы по сбору, распределению и выплате и выплачивает правообладателю причитающееся ему вознаграждение. Если отчетов об используемых произведений нет (заплатила за озвучку какая-нибудь «шаурма»), то используется так называемое рейтинговое, или статистическое, распределение: вознаграждение распределяется на определенное количество топовых произведений.» При этом Лукинов не скрывал, что РАО «видело» далеко не все концерты, а алгоритм начисления авторских был непонятен авторам. В таких условиях несложно манипулировать деньгами. Характерно, что даже коллеги Лукинова — например, известный продюсер Матвиенко - сейчас весьма озадачены вскрывшимися схемами. "Было создано некое предприятия, на которое выводились деньги из РАО. Якобы это было принято на Авторском совете. Хотя я лично не помню, чтобы мы принимали такое положение".- сказал Матвиенко.

Результаты подробного отчета финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014–2016 годы будут представлены на конференции в апреле, пообещал гендиректор РАО Максим Дмитриев. Однако, по его словам, «уже сейчас приходится констатировать, что в ходе проверки были выявлены многочисленные факты нарушения действующего законодательства, включая перечисление средств по фиктивным основаниям и завышение расходов». Наибольший объем таких платежей отмечается во втором полугодии 2016 года, добавил Дмитриев. План расходов РАО не содержит никакой детализации, поэтому должностные лица имели возможность расходовать средства по своему усмотрению, резюмировал он.

Аудиторы обнаружили многочисленные нарушения и в процессе распределения авторских вознаграждений. По оценке Дмитриева, к концу 2015 года РАО задолжало правообладателям свыше 2,8 млрд рублей, а по итогам 2016 года «ситуация стала только хуже».

В 2016 году РАО распределило между правообладателями 1,3 млрд рублей, рассказал президент авторского совета РАО Игорь Бутман, при этом около 862 млн рублей, то есть более 65% авторских вознаграждений, были начислены 44 индивидуальным предпринимателям. Большинство из них зарегистрировались лишь в 2016 году, зачастую имели одинаковые фамилии и адреса.

Президент авторского совета РАО Игорь Бутман добавил, что совет, мягко говоря, был удивлен нарушениями, которые были выявлены".

"Мы были удивлены нарушениями которые были выявлены в аудите, сколько денег было распределено неизвестным авторам и в то же время рейтинговым композиторам — Стасу Михайлову, Илье Лагутенко, Константину Меладзе, братьям Крестовским были выплачены мизерные деньги. Те опасения, которые у нас были, подтвердились полностью", — сказал Бутман, добавив, что новому руководству РАО предстоит большая работа, цитирует слова Бутмана РИА Новости.

Выявленные нарушения станут основанием для исковых заявлений в отношении лиц, которые необоснованно получали авторское вознаграждение.

Как сообщают "Ведомости", ФБК Grant Thornton приступила к проверке финансово-хозяйственной деятельности РАО и его дочерней организации — ЗАО «Сервисно-эксплуатирующая компания» в январе 2017 года. Она должна была провести аудит бухгалтерской отчетности и распределения авторского вознаграждения. Решение о независимом аудите финансово-хозяйственной деятельности было принято 31 августа 2016 года на внеочередной конференции авторов — членов РАО. Тогда же главой организации стал Максим Дмитриев, а авторский совет был полностью обновлен. Предыдущий председатель совета продюсер Игорь Матвиенко назвал произошедшие изменения «попыткой рейдерского захвата» организации.

За два месяца до этого бывший гендиректор РАО Сергей Федотов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он способствовал выводу из РАО более чем 500 млн рублей. В январе 2017 года Федотов заключил досудебное соглашение со следствием.

По словам нового гендиректора Максима Дмитриева, руководство сейчас разрабатывает «новый регламент по которому будет распределяться вознаграждение, после чего будет запущен новый алгоритм, а по итогам всестороннего аудита планируется осуществить оптимизацию затрат организации», - завершают свою публикацию «Новые известия».