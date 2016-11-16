Дмитрий Якубовский ответил журналу «Forbes» на страницах «Ъ»

Поводом для письма известного предпринимателя послужила статья в ноябрьском номере журнала «Forbes» «Банк на стройке», а также врезка к ней — «Кто заработал на проблемах ВТБ?».

Подробно разбирая публикации в местах, касающихся его самого и его активов, Дмитрий Якубовский дал в газете «Коммерсантъ» развернутый комментарий, указав, что вынужден сделать это ввиду того, что «Forbes» до сих пор игнорирует его право на ответ на страницах того же издания, где вышла затронувшая его интересы публикация.

Разбирая утверждение «Forbes», что он продал проект «Горки-8» за 100 млн долл «Системе Галс» Владимира Евтушенкова, затем якобы выкупил его обратно за 1 рубль, Дмитрий Якубовский ответил, что действительно продал проект, включающий 37 тыс м2 построенных на Рублево-Успенском шоссе площадей, более 15 Га земли там же, мощности и сети и прочее за 100 миллионов долларов, и что эта оценка была подтверждена аудитором ОАО «Система-Галс» - компанией Кушман, Рябокобылко и Партнеры (Cushman & Wakifield/Stiles & Riabokobylko). Однако он никогда не выкупал его обратно.

Утверждение, что через «два года компания досталась за долги» банку ВТБ, Якубовский также опроверг, разъяснив, что «компания никогда не доставалась за долги кому бы то ни было, в том числе не доставалась за долги и ВТБ». Переход компании под контроль банка предприниматель объяснил тем, что под контроль ВТБ перешла сама компания ОАО «Система-Галс» (по взаимным расчётам между ВТБ и ОАО «АФК Система»), и, таким образом, компания именно перешла под контроль банка, а не «досталась ему за долги».

Комментируя слова автора статьи, что он якобы «заработал на проблемах ВТБ», Якубовский заявил, что, по его мнению, на проблемах зарабатывают не предприниматели, а недобросовестные правоохранители.

Он также опроверг утверждение, что на момент сделки ВТБ якобы не проводил оценку компании СЛГ, «но согласился взять ее акции». По словам Дмитрия Якубовского, оценка была подтверждена аудитором и ВТБ и СЛГ - компанией Эрнст энд Янг (E&Y) и, «исходя из этой стоимости, отражена в балансе ОАО «Банк ВТБ», а активы компании включали 8 тыс га подмосковной земли балансовой стоимостью 140 млрд руб.

Подробно указав структуру и перечислив активы проданной компании, «качество и рыночную стоимость которых подтвердили две из первых четырёх мировых компаний аудиторов и оценщиков (big four)» Якубовский объяснил последующее падение ее цены естественным для кризиса падением рынка.

При этом предприниматель особо подчеркнул, что в ходе проверки во второй половине 2015 года Счётной Палатой РФ непрофильных активов ОАО «Банк ВТБ», «было установлено, что проект СЛГ является наиболее эффективным с экономической точки зрения, а по проекту Горки-8 – все обязательства заемщика перед банком полностью исполнены».

Считая, что дал исчерпывающий и ясный ответ на все ошибочные и не соответствующие действительности утверждения автора статьи, Якубовский обратился к редактору издания с просьбой опубликовать его ответ в очередном номере журнала «Forbes».

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