Независимая нефтяная кабала

Сможет ли «Независимая нефтегазовая компания» Эдуарда Худайнатова обслуживать свой долговой портфель в будущем году? Согласно анализу, проведённому порталом Infox.ru, с 2017 года ННК практически достигнет предбанкротного состояния.

Добыча нефти стагнирует

«В 2014 году «Независимой нефтегазовой компанией» было добыто 2,4 млн тонн нефти, в 2015 − 2,5 млн тонн, в 2016 ожидается та же добыча − 2,5 млн тонн, на 2017 запланировано 3,1 млн тонн. Компания обещает нарастить добычу за счёт трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). К 2023 году в компании обещают добыть 15,2 млн тонн, из них 80% придётся на ТРИЗ, пишет Infox.ru.

Эксперты относятся к такому прогнозу скептически и считают такой прирост маловероятным.

Как ключевой актив ННК декларирует Паяхское нефтяное месторождение на полуострове Таймыр в устье реки Енисей с ожидаемой ресурсной базой около 800 млн баррелей. Однако расконсервация имеющихся и бурение новых скважин в 2014–2015 годах не подтвердили декларируемые запасы, экономически рентабельных притоков нефти получено не было.

По состоянию на 31.12.2015 компания декларировала, что запасы нефти и газа (2Р), оцениваемые по методологии PRMS, составляют 594 млн баррелей. При этом около 57% (338 млн барр.) данных запасов приходится на Тимано-Печорскую нефтяную провинцию. При текущей и прогнозируемой на ближайшие годы среднегодовой цене нефти в районе 50–70 долл. за барр. эти запасы являются нерентабельными и подлежат списанию. Судя по всему, официальному аудитору компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» были представлены заниженные значения САРЕХ и ОРЕХ (капитальные и операционные расходы), используемых для оценки рентабельности разработки этих месторождений.

Долговые обязательства растут

Суммарная долговая нагрузка ННК с учётом обязательств Alliance Oil Company, купленной Худайнатовым в 2014 году, по состоянию на июль 2016-го составляла 5,96 млрд долл., из них задолженность Alliance Oil Company − 2,06 млрд долл., задолженность ННК (материнских офшоров) − 3,9 млрд долл., следует из анализа Infox.ru.

В 2015 году (первый год выплаты долгов за «Альянс», в 2014 году кредиторы согласовали отсутствие процентных платежей) ННК не смогла выплатить всю сумму процентов по долговым обязательствам − 546 млн долл., так как консолидированная EBITDA в 2015 году составила всего 318 млн долларов. Кредиторы согласились отсрочить выплату процентов на 2 года, то есть начало платежей было перенесено на 2017 год.

Также весной 2015 года ввиду неспособности Эдуарда Худайнатова погасить выпуск облигаций «Alliance Oil Company – 15» в сумме 350 млн долл. во избежание дефолта были проведены переговоры с держателями облигаций на предмет их реструктуризации. По результатам переговоров погашение данного долга было перенесено на 2019 год в сумме 299 млн долл. (51 млн долл. был погашен в рамках реструктуризации по договорённости с кредиторами). На 2020 год приходятся выплаты по второму выпуску еврооблигаций «Альянса» в сумме 500 млн долларов.

Итого ННК предстоит выплатить процентов по долговым обязательствам в размере: в 2017 году − 546 млн, в 2018 − 368 млн, в 2019 − 623 млн, в 2020 году – 792 млн долл., плюс погасить два облигационных займа.

В 2015 году свободный денежный поток (FCF) составил у ННК 200 млн долл., EBITDA − 318 миллионов. В 2016 году значение FCF ожидается в размере 252 млн долл., EBITDA − 184 миллиона. Роста данных показателей в 2017 году вряд ли стоит ожидать, скорее они останутся на уровне 2015–2016 годов, если не снизятся.

Таким образом, у компании в 2017 году будет нарушена финансовая ковенанта – долг/EBITDA не превышает 3,5, а при отказе кредиторов отсрочить выплаты по кредитам возможен дефолт как минимум по одному из них (например, «Alliance Oil Company – 15»).

Основной причиной финансовых трудностей компании Эдуарда Худайнатова эксперты называют падение цены нефти, которое сделало нерентабельным добычу ТРИЗ, купленных в момент высоких цен с изрядной долей авантюризма. Однако значительный вклад в тяжёлое положение ННК внесли и ошибки менеджмента.

Ошибки менеджмента

При неизменных объёмах добычи, переработки и отсутствии крупных инвестиционных программ за два года численность административно-управленческого персонала в блоке добычи выросла в 3,6 раза (на 65 человек), в финансово-экономическом блоке – в 3,5 раза (на 91 человек), в управлении капитального строительства – в 7,3 раза (на 95 человек), в управлении персоналом – в 2 раза (на 15 человек). В целом по управляющей компании с момента перехода к ННК контроля над Alliance Oil Company (май 2014 года) численность управленцев увеличилась в 2,3 раза (с 285 человек до 650 человек).

Количество уровней управления в целевой организационной структуре было увеличено с 3 до 7, тем самым сделав её более громоздкой и бюрократической.

Расходы на содержание управляющей компании за 2014–2015 годы по отношению к 2013 году выросли на 40%, или на 2,8 млрд рублей.

При этом рост удельных расходов на добычу за 2014–2015 годы составил 33% (ОРЕХ 2013 года − 1577 руб./т; ОРЕХ 2015 года − 2092 руб./т). Произошёл рост на 56% удельных процессинговых затрат, так, если в 2013 году расходы на процессинг составляли 833 руб./т, то в 2015 году − 1296 руб./т.

Согласно материалам Infox.ru, в результате в компании резко снизилась эффективность инвестиций. В 2014 году совокупные инвестиции в сегментах «нефтедобыча» и «нефтепереработка и сбыт» составили 50% годового показателя EBITDA, или 12,4 млрд руб., а в 2015 году EBITDA сегмента «нефтедобыча» упала на 15%, сегмента «нефтепереработка и сбыт» – на 18%. Для сравнения: АНК «Башнефть» инвестировала в 2014-м 47% годового показателя EBITDA, а в 2015 году получила рост данного показателя на 27%; НК «Роснефть» в 2014 году инвестировала 50% показателя EBITDA, а получила в 2015 году его рост на 18%.

EBITDA Margin ННК в 2015 году снизилась до своего минимального значения за всё время деятельности компании – 15% (среднее значение за 2009−2013 годы − 21%). При этом среднее значение EBITDA Margin за 2015 год по нефтяным компаниям РФ составило 22,56%.

Низкая операционная рентабельность и неэффективность инвестиций негативно сказываются на возможности компании генерировать положительные операционные денежные потоки, так, в 2015 году данный показатель снизился по отношению к 2014 году на 41% и составил 19,8 млрд рублей. В первом полугодии 2016 года данный показатель принял отрицательное значение − минус 0,8 млрд рублей.

В 2014 году убыток от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой для ННК составил в 16,1 млрд рублей. На счетах компании по состоянию на сентябрь 2014 года числились рублёвые денежные средства в сумме 23,2 млрд рублей, которые планировалось использовать в том числе на погашение еврооблигаций «Alliance Oil Company – 15» в сумме 350 млн долл., срок которых наступал в марте 2015 года. Однако, несмотря на то что уже летом 2014 года намечался тренд на девальвацию национальной валюты, руководством не было принято никаких мер по защите (хеджированию) рублевой ликвидности от обесценения.

В связи с незначительной (0,5%) долей ННК в общей добыче нефти в России финансовые трудности этой компании вряд ли скажутся на состоянии топливной отрасли страны, полагает Infox.ru. Вопрос скорее состоит в другом – что же станет с офисом на Арбатской площади, д. 1, который стал предметом грандиозного скандала в начале текущего года, когда сотрудники ФНС отказались возмещать Эдуарду Худайнатову 1,5 млрд рублей НДС за покупку здания, попутно установив и доказав в двух судебных инстанциях аффилированность ННК и «Роснефти», - завершает публикацию Infox.ru.

Сергей ВОРХОНСКИЙ, по материалам отчётов компании