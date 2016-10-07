Минспорт России 8 октября выйдет из состава РУСАДА

Минспорт России с 8 октября прекратит членство в составе учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что выход – требование реалий.

В сентябре глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что ведомство сменит совет учредителей и даже возможно, изменится и совет директоров. Смирнов также заявил, что новое российское антидопинговое агентство будет иметь независимое финансирование, так как никаких посредников быть не должно.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и приостановила работу московской антидопинговой лаборатории.