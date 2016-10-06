Российскую прыгунью Чичерову лишили олимпийской медали за допинг

Международный Олимпийский Комитет 6 октября лишил бронзовой медали ОИ-2008 в Пекине российскую прыгунью в высоту Анну Чичерову. Сама спортсменка не понимает, почему допинг-проба дала положительный результат.

Анна Чичерова ранее подтверждала, что получила уведомление от МОК о том, что ее допинг-проба на Олимпиаде-2008 дала положительный результат. Легкоатлетка не могла объяснить, как такое получилось, и считала, что все это - ошибка. И вот выяснилось, что ошибки нет. И олимпийской медали – тоже…

Ранее МОК инициировал перепроверку 454 допинг-проб, взятых в Пекине, ориентируясь на спортсменов, которые могут выступить на Олимпийских играх-2016 в Рио.