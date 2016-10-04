Суд в Лозанне: Ни WADA, ни ITF не предупреждали Шарапову, что мельдоний употреблять нельзя

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне выяснил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не предупреждали Марию Шарапову о том, что мельдоний включен в список запрещенных препаратов.

После проведенных слушаний суд CAS обнаружил, что теннисистка Шарапова не знала о риске, которому себя подвергла во время использования "Милдроната", передает ТАСС. Сообщается, что Шарапова использовала "Милдронат" порядка десяти лет без всяких вопросов о борьбе с допингом, спортсменка консультировалась и с русским врачом, который прописал ей "Милдронат" по медицинским показателям, а не для причинам, а не для улучшения ее спортивных результатов. И никаких предупреждений об изменении статуса мельдония из WADA, ITF или WTA к Шараповой не поступало.

Из-за дисквалификации Шарапова не смогла принять участие в Олимпиаде 2016 года.