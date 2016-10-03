Андрей Фомочкин: я пронес на Паралимиаде российский флаг не из корыстных побуждений

Андрей Фомочкин, сотрудник Министерства спорта и туризма Белоруссии, пронесший флаг России на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, ничего не знает о квартире, которая ему якобы обещана в награду.

В интервью журналистам Фомочкин признался, что ни о какой квартире в награду за свой поступок он даже не слышал, да и не из-за квартииры он российский триколор вынес. Белорусский чиновник особо подчеркнул, что корыстных целей не преследовал, это был чисто человеческий поступок и посыл. Фомочкин хотел привлечь внимание мирового сообщества к ситуации с российскими спортсменами, передает «Лента.ru». Белорусский чиновник прежде всего думал о спортсменах, которые шли к Олимпиаде (Паралимпиаде) не один год, прикладывая максимум усилий, а их в итоге лишили смысла жизни.

Ранее "АН-онлайн" писали о том, что в СМИ появилась информация о квартире в России для белоруса, который пронес на Паралимпиаде российский флаг.

Фомочкин вышел с российским триколором на парад спортсменов во время церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в ночь на 8 сентября. Он пронес флаг около четверти круга стадиона, пока знамя не изъяли.