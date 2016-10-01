Олимпийская чемпионка Домрачева родила Бьорндалену дочку

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле-Эйнар Бьорндален стал отцом, и этот статус ему добавила трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева. Известно, что Дарья родила девочку.

В субботу, 1 октября, 30-летняя биатлонистка Дарья Домрачева родила в одном из роддомов Минска девочку, вес малышки - 3650 г. Таким образом, 42-летний Бьорндален стал отцом. Надо сказать, что пара долго не подтверждала факта отношений, передает РИА Новости. Но в апреле влюбленные сообщили, что ждут ребенка. В июле пара связала себя брачными узами - свадьба прошла в городе Осло.

Самый титулованный за всю историю Зимних Олимпийских игр Бьорндален ранее был женат на итальянской биатлонистке Натали Сантер, но детей пара так и не завела.